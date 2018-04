El risc d’allaus augmentarà al nivell quatre sobre cinc diumenge

El departament de Protecció Civil ha alertat a través d’un comunicat del perill d’allaus durant diumenge. El risc augmentarà i arribarà fins al nivell quatre sobre una escala de cinc. Els motius d’aquest repunt són l’augement de les temperatures, que estaran al voltant dels 10 graus, i la humitat ambiental.



Durant el diumenge, es preveu un domini del sol amb només alguns núvols per la tarda. La humitat elevada es deurà a les possibles precipitacions que cauran durant dissabte. Amb aquestes condicions, la neu guanyarà humitat i es preveu que es desencadenin allaus naturals de neu humida i fons. Tenint en compte els gruixos de neu que s’acumulen durant aquests mesos a les muntanyes del Principat, Protecció Civil estima que les dimensions de les allaus podrien ser considerables.



Un exemple dels efectes que podrien causar allaus al Principat és el que va afectar dilluns el Parc Natural del Comapedrosa. Va arrencar concretament al camí dels Estanys Forcats, va provocar un tall de prop de tres metres i va baixar fins a la zona del Pla de l’Estany, on el refugi no guardat que es troba a 2.050 metres d’alçada va quedar totalment colgat de neu. De fet, les imatges mostren que ara és gairebé impossible identificar la ubicació del refugi.



Així, Protecció Civil insisteix a prendre precaucions i evitar les activitats a la muntanya en les zones més exposades al risc durant aquest cap de setmana.