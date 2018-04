El Grup Parlamentari Liberal (GPL) presentarà una esmena a la totalitat a la reforma de la Funció Pública «per garantir el debat sobre la llei», segons ha informat la presidenta suplent, Judith Pallarés. Respecte a la retirada de la petició de demanda d’un debat monogràfic entorn aquesta situació, Pallarés ha explicat que «hem retirat la proposta del debat perquè no tenia sentit si el Govern entrava la llei a tràmit». A més, la consellera liberal ha criticat la falta de transparència de l’executiu en aquest assumpte, ja que ha asseguretat que no han tingut l’avantprojecte ni els han enviat el text, malgrat portar «mesos parlant d’aquesta qüestió». La presidenta suplent també ha lamentat «la manca de voluntat per part del Govern d’arribar a consensos més amplis amb els actors implicats i els grups parlamentaris». I ha alertat: «al final l’únic que tindrem seran posicionaments enfrontats en moltes qüestions i acords difícils».



D’altra banda, els consellers liberals tenen previst reunir-se dilluns de la setmana vinent amb els sindicats de la Funció Pública per acollir les sensibilitats i propostes dels treballadors al voltant de la reforma que vol tirar endavant Govern.

Entrada a tràmit

Tot plegat arriba després que aquest dimecres el ministre portaveu, Jordi Cinca, anunciés que el Consell de Ministres havia aprovat l’entrada a tràmit d’aquest projecte de llei.

La ministra Eva Descarrega, per la seva banda, va entregar als representants sindicals un document amb els compromisos adquirits pel Govern, que consten de 12 punts i que es treballaran amb el grup parlamentari de DA per modificar l’avantprojecte de llei mitjançant esmenes. Segons l’Executiu, això respon a les reivindicacions dels sindicats, malgrat que aquests han reiterat la seva no conformitat. Entre les mesures, destaca la flexibilització de la jornada laboral, la consideració de l’antiguitat en els eventuals si obtenen la plaça del lloc que han estat ocupant aplicant el nou règim de quinquennis, la garantia d’un 80% del salari en cas d’adaptació del lloc de treball per motius de salut i una disposició addicional per garantir la situació de reforma al 100% a les persones que es troben en aquesta situació. També es contempla la possibilitat de jubilar-se als 70 anys.



El cap de Govern, Toni Martí, per la seva banda, considera que amb aquestes modificacions, «nosaltres hem honorat la nostra paraula» i va mostrar la voluntat de tornar a desplegar amb els sindicats els reglaments de la llei. «Si la llei no s’aguanta, difícilment s’aguantaran els reglaments», va exposar el portaveu sindical, Gabriel Ubach. En la trobada amb Descarrega, el sindicalista li va demanar que parés la llei i «nosaltres tornarem a asseure a negociar», però la ministra no ho va acceptar.