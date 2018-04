Tot a punt a Encamp per a celebrar la Nit Jove avui

Els assistents gaudiran d’un taller d’scooter ,parkour, skate, tornejos esportius de futbol 5, bàsquet 3x3, tennis taula, tallers d’aerografia i de polseres, un torneig multimèdia a càrrec, així com inflables i una exhibició de les escoles de dansa Areaesport, Líquid Dansa, TC Company i Primer Pas. Hi haurà un servei gratuït d’autobusos des de la capital i des del Pas de la Casa.

El departament de Joventut i Esports d’Encamp ja té tot a punt per a la novena edició de l’Encamp Nit, que tindrà lloc aquesta nit al Complex d’Encamp de les 20.00 a les 02.00 de la matinada, i que anirà adreçada a joves d’entre 12 i 20 anys. La novetat a destacar en aquesta edició és un taller i una exhibició de batalla de galls amb Skone i Chuty, dos rapers espanyols que arribaran a Andorra per ensenyar als joves l’art de la rima improvisada. Cal destacar que Chuty és guanyador de la Red Bull Batalla de galls espanyola del 2017 i que Skone es va proclamar campió internacional de la Red Bull Batalla de galls del 2016.

Per El Periòdic

