Alieu vol concretar els avantatges de França

La junta directiva de l’VPC es reunirà dilluns al vespre per abordar l’opció de jugar a Espanya. Fa unes setmanes, tot apuntava a aquest canvi però després d’una reunió que va organitzar la nova Lliga regional d’Occitània de rugbi, tot ha canviat. Segons sembla, es podrien corregir els desavantatges de les quals es queixava el club andorrà.

D’aquesta manera, es va explicar que la nova regió agruparia tots els departaments del sud de França, entre ells Andorra, que tindria un propi. Això canviaria radicalment la situació amb el tema de les subvencions.

Per altra banda, l’VPC femení es mantindria com ara i el segon equip entraria en una lliga pròpia. Segons Paul Alieu, president del club, «encara no es pot dir quina és la situació actual perquè aquest dilluns s’ha de fer un resum d’aquesta reunió».

En aquest sentit, volen veure «la nova situació» i «si es podrien corregir tots els desavantatges actuals». «Les coses s’han de fer i mirar bé, és el més important», explica Alieu.

«Si es corregeixen, no veig amb mals ulls seguir a França però cal veure que suposa aquest canvi», comenta. A més, «fer un canvi de competició d’un dia per l’altre no és fàcil i anar a Espanya representa moltes coses que s’han de pensar, ja que perdríem espònsors i això no és tan fàcil», revela.

Des del seu punt de vista personal, Alieu «tira cap a França perquè ha nascut i jugat allà» però, més enllà de temes personals, creu que «s’ha de mirar on està el club i fer les respectives valoracions». «Per aquest motiu he demanat un informe perquè no hi havia res concret, ara podrem mirar les coses d’una altra manera», destaca. «Espero que dilluns ja es pugui saber alguna cosa perquè no podem trigar a prendre una conclusió», conclou.

De moment, França es perfila com l’opció fàcil perquè és més viable econòmicament i sembla que Govern i Hiper Pas, patrocinador del club, prefereixen aquesta opció.