La desapareguda Andorra Airlines promet vols a l’aeroport de la Seu

L’aerolínia Andorra Airlines torna a aparèixer després d’una llarga temporada en silenci. L’empresa amb capital espanyol liderada per Jorge Soriano i Heloísa Oliveira es va presentar el 2016 amb l’objectiu d’oferir connexions des de l’aeroport d’Andorra-la Seu a partir de finals del 2017. La promesa va quedar en l’oblit, fins ara. La companyia ha tornat amb l’objectiu de reprendre el que es va deixar a l’aire per falta de finançament.



El comunicat que van enviar ahir aclareix els motius del silenci: una suposada estafa per part d’un fons d’inversió britànic que es va comprometre a facilitar finançament i no va ingressar cap de les quantitats pactades per contracte. «Dos despatxos d’advocats de Barcelona estan treballant des de fa uns dies per presentar demandes per exigir responsabilitats econòmiques i penals per falsificació documental, usurpació de personalitats, estafa i reclamació de dany als socis d’Andorra Airlines i a la pròpia societat», s’explica a la nota.



La companyia es troba ara en una fase de negociacions amb possibles nous inversors. «Seguim creient en la proposta d’Andorra Airlines i ens alegra veure que es segueixen fent gestions amb més o menys encert, però destinades a dinamitzar l’Aeroport d’Andorra-la Seu», s’informa. «Tant el Principat d’Andorra com l’Alt Urgell necessiten i mereixen aquesta connexió, així que no pararem d’esforçar-nos-hi», afegeixen des de l’aerolínia.

Buscant nous inversors

Quan es formalitzin els acords amb els inversors, en qüestions de setmanes podria començar a operar, segons explica Soriano. «Després de molt de temps gairebé en silenci, creiem que es convenient dir el que hi hagut i com estem», va comentar ahir l’empresari a EL PERIÒDIC.

Vols a ciutats europees

Andorra Airlines va anunciar que a finals d’abril del 2016 ja es podria viatjar a ciutats d’Espanya i d’Europa en general com Madrid, Palma, Porto, París i Londres. Aquesta data va finalitzar i els vols no es van efectuar.



Després d’uns dies d’incertesa i aplaçaments es va anunciar que finalment es traslladava la data d’enlairament a meitats de juny, però no es va informar ni d’horaris ni d’itineraris i tampoc es van complir amb els terminis.