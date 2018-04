El Martinenc aprofita la seva ocasió per vèncer a l'FC Andorra

L'FC Andorra està passant per un mal moment de resultats. En un partit on les ocasions van brillar per la seva absència, l'FC Martinenc va materialitzar l'únic xut a pals que va fer par adjudicar-se els tres punts (0-1). Els tricolors sumen ja cinc jornades sense vèncer i encara no tenen certificada la permanència, tot i que es troben en una situació còmoda a la classificació.

La primera part no va ser gens vistosa per a l'espectador. Al quart d'hora una centrada per la dreta de Ludo la rematava Cristian, amb la pilota fregant el pal. Al minut 27 Javi Sánchez xutava fora, en la primera oportunitat del Martinenc. Just abans del descans Jordi Rubio penjava una falta a l'àrea i Àlex no impactava de manera adequada davant el porter.

Tal i com s'estava desenvolupant el matx estava cridat a concloure amb empat a zero, però al 50' Rovira el decidia a favor dels barcelonins, amb un xut des de la frontal de l'àrea que ajustat a la base del pal acabava al fons de la xarxa. Els andorrans, sense espais, van portar llavors la iniciativa però sense trobar solucions. L'única rematada va ser un tir llunyà de Ludo, que massa centrat i fluix, l'atrapava Buetas. «Ha estat un càstig excessiu pel que s'ha vist al camp» , indicava el tècnic tricolor, Candi Viladrich, perquè «tàcticament els dos equips hem jugat un partit bastant similar, a veure-les venir i on les defenses han treballat molt bé. Nosaltres hem xutat només un cop a porteria, però ells també» . Per treure un resultat positiu, «ens ha faltat una mica de presència ofensiva, en joc posicional ens costa crear perill i no acabem d'arribar amb facilitat a l'àrea contraria» .