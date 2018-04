Viaplana repetirà com a candidat d’ERC a l’alcaldia

La secció local d’ERC La Seu d’Urgell ha escollit Francesc Viaplana com a candidat a l’alcaldia de la capital alturgellenca de cara a les eleccions municipals de l’any que ve. En sessió assembleària extraordinària la militància de la secció local ha triat, de forma unànime, el polític urgellenc, que és actualment portaveu del grup municipal d’ERC al consistori i diputat al Parlament de Catalunya des del passat 21 de desembre.

Viaplana ha manifestat que es posa de nou capdavant d’ERC a la Seu «amb la voluntat de millorar els resultats i aconseguir l’alcaldia». El candidat republicà recorda que durant aquest mandat municipal el seu grup «ha treballat des de l’oposició i ha fet feina». Tanmateix, assenyala que «ara se’n vol fer molta més des de govern». La formació republicana considera que «cal un canvi en la dinàmica municipal» i expressa el convenciment que tindrà la candidatura òptima per dur-lo a terme i fer així «una Seu millor». Actualment, ERC la Seu compta amb Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt com a regidors a l’ajuntament urgellenc.

Viaplana, de 36 anys i nascut a la Seu d’Urgell, és enginyer forestal, militant del partit des del 2003 i president regional d’Esquerra Alt Pirineu i Aran. Fou també president de la secció local d’ERC la Seu d’Urgell entre els anys 2008 -2012.

Viaplana va renunciar la setmana passada a continuar com a portaveu d’ERC al Consell Comarcal de l’Alt Urgell i va anunciar que el substituirà Margarida Espunyes. El portaveu del grup republicà a l’ens alturgellenc passa a ser Sergi Parramon, conseller d’Organyà, tal i com es va informar fa unes setmanes.

Viaplana ha pres aquesta decisió després que el passat 21 de desembre fos escollit com a diputat al Parlament de Catalunya. El polític urgellenc creu pertinent «no acumular càrrecs en una mateixa persona, donar pas a d’altres i aconseguir així una representació més plural i diversa». «Per exercir qualsevol càrrec polític es requereix de temps per dedicar-s’hi i així fer una bona feina», ha remarcat el polític republicà.