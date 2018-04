2.500 escolars assisteixen a les projeccions de l'Andorra Kids

Durant aquesta setmana, uns 2.500 escolars han participat en alguna de les catorze sessions de curtmetratges i llargmetratges que l'organització de l'Andorra Kids Film Festival ha programat a sala d'actes del comú d'Escaldes-Engordany. El cap de setmana s’ha reservat a les activitats familiars, ampliant els escenaris del festival al Prat del Roure i a l'FNAC. L'espectacle de cinema-concert 'Clàssics de sempre', de l'Espai de Música Moderna i L'Animal Escola Teatre, ha servit de cloenda a la 4a edició de l'AKFF. L'Espai de Música Moderna, amb Oriol Vilella al capdavant, ha posat música en directe a les projeccions de cinema mut, com 'Aladdin', films de Harold Lloyd i el clàssic 'Viatge a la Lluna', de Méliès. Al final s'han sortejat premis entre el públic.



Quinze escoles dels tres sistemes educatius han portat l'alumnat al cinema, i han continuat treballant a l'aula allò que han vist amb el material didàctic facilitat pel Festival. L'AKFF ha assegurat que "la coordinació i la col·laboració entre el festival i les escoles ha estat exemplar". La co-directora del Festival, Marta Lladó, ha declarat que "el cine és una eina que conté els quatre pilars bàsics de l'educació: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a viure i aprendre a ser. Aquest convenciment ha estat el motor que ens ha mogut a crear el festival, que vol fer veure i pensar valors com la tolerància, el respecte, la valentia, l'empatia i l'estima pel medi ambient".



Les pel·lícules projectades –que s'han estrenat a Andorra– s'han triat en funció de l'edat dels espectadors. En les sessions per a escolars, els més petits –de 2 a 5 anys– han vist 'Animalades', un conjunt de sis curts de dibuixos animats protagonitzats per animals. 'Al sostre del món' ha estat el llargmetratge d'animació que s'ha ofert als nens i a les nenes d'entre 6 i 8 anys. Finalment, 'Sport Lovers', un conjunt de set curtmetratges agrupats sota la temàtica de l'esport, ha estat la proposta per als infants de 9 a12 anys.



Durant el cap de setmana, més d'un miler d'espectadors de totes les edats han gaudit de les sessions de 'Les enfants terribles' i 'La revolta dels contes'. Dissabte a la tarda, l'FNAC es va omplir de canalla que volia participar de la sessió d''Una mà de contes' i d'un taller de cinema conduït per El Bombeto.



"Els magnífics resultats de la quarta edició del Festival han de servir per consolidar-lo", ha declarat Lladó. "Pròximament ens posarem en contacte amb tots els patrocinadors per explorar les vies per aconseguir-ho, perquè els nens i les nenes d'Andorra s'ho mereixen". El pressupost de les quatre edicions ha sumat uns 25.000 euros, dels quals el 60% procedeixen dels patrocinadors privats, un 10% del suport institucional i el 30% restant de l'organització.



En l'edició del 2018, tant per a les escoles com per al públic familiar, s'han programat 28 sessions, 32 curts i un llargmetratge. Les pel·lícules seleccionades han estat de Bèlgica, França, Dinamarca, Itàlia, Alemanya, Països Baixos, Suïssa, Polònia, Regne Unit, Rússia i els Estats Units.



Més de 20.000 espectadors



Durant les quatre edicions, l'AKFF acumula més de 20.000 espectadors a les sessions de cinema i a les activitats, dels quals més de 15.000 han estat menors de 12 anys, i s'han projectat més de 250 curts. L'organització opina que "les xifres assolides i la bona disposició dels patrocinadors, fan pesar en un esdeveniment cultural que es troba molt ben posicionat en el difícil camí cap a la consolidació".



El festival ha estat organitzat per AKFF i Cadena Pirenaica, i ha comptat amb el patrocini de FEDA, FNAC Andorra, Cia. andorrana d'assegurançes-Santamaria&Cosan, Crèdit Andorrà, Grup Montmantell i Inlingu, amb el suport del Govern, el Consell General i el Comú d'Escaldes-Engordany, i la col.laboració d'Andorra Telecom, Animal Escola de Teatre, Caldea, Camí d'Engolasters, Club Súper3, Distribuidora SÈVE, l'Espai de Música moderna Escola de Rock, el Festival International du Court-métrage de Clermont-Ferrand, el Festival International du Court-métrage au Saguenay Regards, Hotel Plaza, Líquid Dansa, Munich Sports, Museu de l'Electricitat, Perfumeries Gala, Pirineus TV, Roc- Roi, Una Mà de Contes i 360o eXtrem.