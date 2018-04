Més de 2.400 residents tenen prohibit l’accés a sales de joc

Més de 2.400 residents tenen prohibit l’accés a les sales de joc del país actualment. D’aquestes, 173 són persones amb problemes de ludopatia. Xavier Bardina, director del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ), va remarcar a EL PERIÒDIC que la resta d’afectats, és a dir, la gran majoria, són persones que reben ajudes públiques. Els beneficiaris de prestacions de l’Administració passen automàticament a formar part de la llista d’exclosos, encara que no tinguin cap addicció al joc. «Els residents que reben ajuts de l’Estat no són clients potencials de les sales de joc», va aclarir Bardina. Va admetre que hi ha persones amb ajuts que es gasten els diners jugant, però va assegurar que es tracta de «casos aïllats i mínims».



Sobre el nombre de ludòpates, el director del CRAJ va subratllar que la xifra total no és un «número real». «Dels 173, hi ha 19 autoexclosos que són al llistat des del 1996, quan es va crear el registre, en el marc de la llei del bingo. Estic segur que aquests ja no viuen ni al país i se’ls va oblidar donar-se de baixa», va comentar Bardina. Les persones amb addicions al joc poden afegir-se al registre d’exclosos sol·licitant-ho presencialment a les oficines del CRAJ. Des del 2016 és obligatori que, un cop demanada l’autoprohibició, no es pugui cancel·lar en un mínim d’un any.

Una dotzena de ludòpates cada any

Durant l’any passat, 16 persones van tramitar l’adhesió a la llista per lluitar contra la temptació de jugar. En el que portem d’any, ho han demanat set persones. El nombre d’inscrits cada any ha rondat la dotzena. El 2016 s’hi van afegir 13; el 2015, 14; el 2014, 11; el 2013, 17, i el 2012, nou. Bardina va afegir que la majoria d’aquestes persones són d’edat mitjana. «En general, no són ni molt joves ni avis de 70 anys», va dir.



Segons Bardina, el problema de la ludopatia «està molt controlat a Andorra». Sobretot, si es comparen dades amb els països veïns. «Les estadístiques d’altres estats europeus xifren uns percentatges de ludopatia d’entre el 3 i el 4% del total de jugadors», va explicar. El principal motiu d’aquesta diferència és la legislació andorrana sobre les apostes en línia, que són les que generen més addicions en l’actualitat. Al Principat no està regulat el joc online. «I el que no està regulat, està prohibit», va apuntar el director.

Un únic bingo

De moment, i fins que no es construeixi l’esperat casino. l’únic establiment destinat als jocs d’atzar i que, per tant, denega l’accés a aquestes 2.400 persones, és el Bingo Star’s, ubicat al carrer Prat de la Creu. Bardina no sap si la xifra augmentarà amb l’aparició del nou casino. «Ja ho veurem, fins d’aquí a un any, com a mínim, no estarà operatiu l’equipament que encara està en fase d’adjudicació», va destacar. El director també va comentar que el mercat dels bingos està anant a la baixa i que cada vegada costa més omplir la sala en èpoques amb poca afluència turística.