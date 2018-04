El periodista extradit d’Andorra ingressa a la presó a Finlàndia

El periodista i polític ultranacionalista Ilja Janitskin, extradit d’Andorra divendres al matí, ja ha ingressat a una presó de la capital finlandesa d’Hèlsinki. Segons informa el rotatiu local Yle, l’acusat per incitació a l’odi cap a immigrants sabrà aquesta setmana si ha de continuar encarcerat. Durant aquesta setmana es preveu que la cort de districte d’Hèlsinki es pronunciï i prengui una decisió sobre la petició de llibertat provisional que sol·licita la defensa de Janitskin, a càrrec de l’advocat Alfons Clavera.



La fiscalia també ha anunciat que, en el marc de la investigació, s’estan buscant altres persones implicades en les campanyes antiimmigrants que va liderar Janitskin a través d’un blog. El ministeri públic finlandès considera que el contingut del portal promovia la violència contra certes ètnies. Ara s’estan buscant altres col·laboradors del blog, que treballaven de manera anònima.



La Interpol va arrestar Janitskin a Andorra l’agost del 2017. Va estar vivint sota arrest domiciliari mentre els tribunals andorrans decidien si complir amb la sol·licitud d’extradició de les autoritats del país escandinau. El passat 21 de març es va emetre la sentència en què es dictaminava l’extradició. El lletrat defensor de Janitskin va interposar dos recursos, però el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) els va desestimar dijous passat.



L’endemà, el mateix advocat va presentar un recurs d’empara al Tribunal Constitucional (TC). Clavera va sol·licitar la suspensió cautelar de l’extradició mentre el TC no valorés el recurs, però el TC no va entrar a tràmit el recurs perquè no hi havia magistrats de guàrdia amb competència per fer-ho, segons va explicar Clavera a aquest rotatiu. Poques hores després, les autoritats van endur-se Janitskin per expulsar-lo del país. L’acusat va marxar del país a la força sense que el Constitucional –l’únic tribunal del país sense magistrats residents a Andorra–pogués valorar la mesura de suspensió cautelar de l’extradició. L’advocat del periodista espera que el TC doni explicacions sobre la seva inacció. L’objectiu és continuar amb la defensa recorrent al Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg. Janitskin ha estat acusat també per blanqueig de capitals, entre d’altres.