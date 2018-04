Feina de formigues abans d’alçar la veu

«Som aquí per fer pressió i fer l’odi», subratlla Antònia Escoda, una de les integrants d’Acció Feminista. L’associació va presentar-se en públic el passat 8 de març coincidint amb el Dia Internacional de la Dona. Aleshores eren unes 55 persones i ara ja ronden la vuitantena. «Al mes de març hem fet molt de soroll i seguim actives a les xarxes socials, però en aquest moment ens trobem en fase embrionària», explica Laura Dallerès, una altra de les components del col·lectiu. En l’última assemblea celebrada abans de Setmana Santa, van organitzar-se en set comissions: laboral, salut, violència de gènere, economia, educació, comunicació i qualitat democràtica. «Com que dins de salut entraven tants temes, vam acabar creant una comissió específica per a les qüestions de violència de gènere», posa de relleu Dallerès, que forma part del grup de salut.



«En la meva comissió, tenim dubtes en algunes qüestions perquè tractem temes gruixuts», apunta la jove integrant. Per això, abans d’avançar res, esperen a posar-ho en comú amb la resta del grup per conèixer-ne l’opinió. «Per exemple, en el cas de l’avortament, s’han de tocar punts de la Constitució, de manera que necessitem assessorament d’especialistes en dret constitucional perquè en el col·lectiu ningú n’és expert». Tot i que Dallerès creu que «d’entrada no s’aconseguirà despenalitzar l’avortament», es mostra confiada de «poder anar fent petits avenços, com seria que els professionals estiguin preparats per acompanyar les dones que es troben en aquesta situació».

Esclaus de l’agenda política

En aquesta fase que Escoda denomina «logística», totes les comissions ja han fet una primera reunió, una dinàmica que es preveu repetir mensualment. Tot i així, encara estan pendents de fer una trobada de coordinació en què cada grup informarà dels temes tractats internament. Uns temes que, segons reconeix la mateixa Escoda, «de moment venen molt marcats per l’actualitat».

Ella que forma part de la comissió de laboral explica que han aprofitat que la modificació del codi de relacions laborals es troba en període d’esmenes al Consell General per començar a treballar-hi. «Ens l’estem mirant amb cura i intentem identificar-ne les mancances», comenta Escoda. «Per exemple, el ministre va anunciar que s’augmentaria el període de baixa per maternitat a un mes, en el cas de les dones, i a 15 dies, en el dels homes; nosaltres considerem que això no és una mesura de conciliació familiar i que no ha d’haver-hi distinció de gènere en una qüestió com aquesta», enraona la integrant.

Ser una veu més

Malgrat que ara les prioritats venen una mica marcades, des d’Acció Feminista tenen clar que l’objectiu a llarga durada és revertir la situació. «Tant de bo puguem acabar marcant l’agenda nosaltres mateixes», diu Escoda esperançada. «Ara ens estem preparant, recollint dades i documentació», explica. «I després començarem a prendre accions i a buscar diàleg amb els polítics», afegeix Dallerès. Escoda recorda que dins de l’associació hi ha dones que pertanyen a grups polítics i confia que «puguin traslladar les nostres inquietuds al seu partit». Al final, l’objectiu és «seguir creixent», sentencia aquesta component d’Acció Feminista.