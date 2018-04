El PS exigeix una data de pagament als comuns

El conseller general del PS Pere López va denunciar la setmana passada en un escrit tramès a Sindicatura que Govern continua sense pagar als comuns els diners corresponents a la diferència entre la xifra que havia pressupostat per les transferències del 2017 –amb una congelació que finalment no va ser aprovada al parlament– i el que els pertocava realment segons la legislació vigent llavors. Per això, ha tramitat una pregunta oral de cara a la sessió de control del 3 de maig. López recorda a la pregunta que són diners dels ciutadans i vol que l’Executiu es comprometi davant la cambra a complir la seva obligació.

En l’escrit, López recorda, en primer lloc, que «el pressupost per a l’exercici 2017 es va aprovar sense la congelació de les transferències» que havia previst el Govern. Després, l’Executiu «havia anunciat dues alternatives per poder disposar de la partida [...]necessària per pagar les transferències del 2017 que encara es deuen als comuns». Aquestes eren «o bé presentar un crèdit extraordinari» o bé «incloure una partida específica al pressupost per al 2018».

Sense solucions

El conseller general posa en relleu que «cap d’aquestes dues opcions s’ha acabat finalment adoptant». Per això, vol saber la data de previsió del pagament. López va assenyalar que «ja fa un any llarg de la votació» i l’Executiu no ha pres cap mesura i va recordar que «els comuns compten amb aquests ingressos».