Vinyes i Mercader pugen al podi absolut de Còrdova

«Sabíem que aguantar a Pernía en l’última secció no seria fàcil, estic convençut que sense la virolla ho haguéssim aconseguit». «Estic molt content amb aquesta tercera plaça i amb la lluita que hem mantingut amb el nou Swift en un ral·li que ha estat molt difícil», explicava Vinyes. «Estic molt agraït a Suzuki i a l’equip d’ARVidal per l’oportunitat que ens han donat de tenir un vehicle molt competitiu i que, estic segur, ho serà més a mesura que avancem en el campionat».

Els equips habituals del Campionat d’Espanya de Ral·lis d’Asfalt van haver de superar el problema afegit que suposa una climatologia adversa, fet que es va convertir en inoportú. La pluja i el vent van provocar que les especials s’embrutessin molt i en alguns moments no era fàcil mantenir el vehicle a l’asfalt.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació