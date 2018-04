Repassada a l’Estudiantes

El MoraBanc Andorra ha firmat aquesta tarde una gran gesta al Poliesportiu d’Andorra davant un indefens Movistar Estudiantes que només va estar ficat en el partit durant el primer quart. Va rebre una pallissa de les que fan mal amb un contundent 78 a 65. L’equip local no només va tenir un encert excepcional amb una de les millors estadístiques, sinó que en defensa van fer un dels millors papers de la temporada. El paper d’Andrew Albicy, amb un 25 de valoració, va ser excepcional i va marcar el frenètic ritme de l’equip andorrà. Tot i que el resultat podria semblar que el Movistar Estudiantes va tenir alguna oportunitat, no va ser així. Només cal veure els 53 punts de diferència de valoració. Va ser un partit molt desigual.

Al primer quart, el MoraBanc va començar desconcentrat però amb el pas dels minuts va saber dominar els rivals. No va ser fins el segon quart quan va començar l’escàndol pels de Joan Peñarroya, que van firmar una exhibició brutal. El Poliesportiu cridava i contagiava als jugadors el seu èxtasi frenètic. Landing Sanè creava un no parar de jugades mestres, mentre un equip molt inspirat en tots els sentits es colava sense pietat entre les defenses madrilenyes que sucumbien davant el gran poder andorrà. L’Estudiantes estava desesperat, extremadament nerviós i desconcentrat, i això li provocava molts errors en atac i en defensa.

A més, Jaime Fernández va mostrar el seu millor joc davant el qual va ser el seu equip durant vuit jornades. A la mitja part, el resultat era de 47 a 26. El Movistar només va ser capaç d’anotar set punts i el matx ja estava més que controlat i poc podia fer l’equip visitant, que perdia per 21.

Al començament de la segona part, els madrilenys van intentar la impossible remuntada i tot i alguna jugada encertada, els tricolors van saber mantenir l’avantatge. La festa no aturava i Maldonado, a la banda, passejava ofuscat. No s’ho podia creure i res podia fer.

Al darrer quart, tot estava decidit però l’Estudiantes encara volia provar la gesta. Encara que va ser insuficient, ja que Sanè estava disposat a impedir-ho. Els atacs del Movistar van ser insuficients. L’equip va desconnectar després del primer quart i ja no es va saber reenganxar. Al final la pallissa va ser monumental tot i haver maquillat el resultat. Els de Maldonado se’n van anar d’Andorra una altra vegada amb una derrota després d’haver estat molt poc encertats. En aquest sentit, malgrat una relativa bona feina en defensa, en atacs van estar pèssims mentre que el MoraBanc va fer un paper magnífic marcant una excel·lent evolució des del primer quart fins l’últim minut de joc.

Maldonado reconeix el rival

Segons reconeixia Salva Maldonado, «al segon quart ens han escombrat» i en general, «Andorra ha sigut superior».Tot i això celebrava haver pogut «maquillar» el resultat. Els fantasmes i els dubtes es van esfumar. Vitòria i Burgos només són una una petita mala ratxa. El següent pas és la visita a Bilbao.