Quatre 'start-ups' obtenen 415.000 euros de finançament

Quatre de les nou empreses emergents ('start-up') que es van presentar a la jornada d’inversió del Niu han obtingut finançament. La jornada es va celebrar el passat 20 de novembre. Les empreses de caràcter tecnològic van donar-se a conèixer davant d’un fòrum format per una cinquantena de professionals especialistes en finançament provinents d’entitats bancàries, 'family office', fons de capital risc i 'business angels.'

Els inversors han mostrat en els darrers mesos el seu interès pels projectes presentats. Especialment per quatre d’ells, tres del Niu i un d’extern, que han concretat inversions per valor de 415.000 euros, una injecció de capital que representa un important impuls. Les converses entre inversors i emprenedors continuen obertes, fet que podria significar que en les proximes setmanes s’acabi concretant alguna altra operació, segons ha apuntat el responsable del Niu, Miquel Gouarré.

Les rondes de finançament són un dels pilars del Niu per aconseguir suport econòmic per als projectes incubats. Els responsables d’Andorra Telecom, no obstant això, han ampliat l’abast del Demo Day per permetre d’altres 'start up' donar-se a coneixer entre els inversors. Gouarré ha manifestat la seva satisfacció pels resultats aconseguits perquè “demostren que es un format atractiu per als inversors i alhora posen de relleu la qualitat dels projectes del Niu, ja que tres de les cinc iniciatives de la incubadora han aconseguit finançament”. El Niu té previst celebrar una nova ronda de finançament amb el mateix format en els pròxims mesos tant amb empreses allotjades a la incubadora com amb projectes externs.