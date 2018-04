Sant Julià recupera la Fira del vehicle d'ocasió

La Ruta de la tapa de Sant Julià de Lòria celebra la desena edició. L'esdeveniment, que tindrà lloc del 3 al 6 de maig, compta amb la participació de setze bars i restaurants de la població, i cadascun oferirà la seva creació gastronòmica. Una tapa i una cervesa valdran tres euros. L'organització atorgarà quatre premis a les tapes: a la més original, a la més gustosa, a l'elaborada amb productes de proximitat, i la preferida del públic. Qui provi les setze tapes, optarà al sorteig d'un viatge a Nova York per a dues persones. Durant els quatre dies també s'han programat activitats paral·leles, amb molta música al carrer, activitats infantils i animació pels bars i restaurants. El comú lauredià aprofita el desè aniversari de la Ruta de la tapa per recuperar la Fira del vehicle d'ocasió (Fiveco), que feia anys que no es muntava. De moment, la Fira del vehicle d'ocasió ecosostenible queda aparcada, ja que encara són massa nous per trobar-ne d'ocasió.