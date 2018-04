Homenatge a Vicente al camp que porta el seu nom

La decisió de posar el nom d'Emili Vicente al camp de futbol de la Seu d'Urgell va ser fruit d’un acord de plenari pres per unanimitat de tots els grups polítics municipals que conformen el Consistori urgellenc. La proposta va ser acceptada pels seus familiars més propers, els quals van expressar l'agraïment per la iniciativa transversal que vol destacar «la vàlua personal i el llegat esportiu d'Emili Vicente».

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell farà aquest pròxim dissabte, 21 d’abril, un acte de reconeixement i en record del futbolista i entrenador urgellenc, Emili Vicente, traspassat l’any passat. En l'homenatge, que s’iniciarà a dos quarts de cinc de la tarda i serà obert a tothom, es descobrirà una placa just a l’entrada del terreny de joc de la ciutat, que passarà a anomenar-se Camp de Futbol Municipal Emili Vicente.

Per El Periòdic

