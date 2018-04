Proposta per punxar les rodes als vehicles perillosos que intentin accedir a Vivand

Escaldes-Engordany ha iniciat aquest dilluns les obres de remodelació del tram de l'avinguda Carlemany que des de fa cinc anys és per a vianants, Vivand, per tal que la via sigui definitivament adaptada a aquest ús, amb una voravia contínua i a un sol nivell. Els treballs han començat en el tram de la part alta, entre el carrer Ciutat de Sabadell i l'avinguda de les Escoles, on s'allargaran fins al 5 d'agost, entre el setembre i el desembre es remodelaran els carrers travessers i el tram entre Ciutat de Sabadell i carrer de la Unió. Està previst que la zona de la plaça Coprínceps ja pugui estar finalitzada el 23 de juny, coincidint amb la competició de Bàsquet 3x3.



Mentrestant, el comú encara està acabant de decidir el sistema de seguretat que instal·larà a les travesseres per impedir el pas de vehicles perillosos que puguin afectar la seguretat dels vianants. El cònsol menor, Marc Calvet, ha anunciat que aquest mateix dimarts proposaran al Servei de Policia un sistema alternatiu als pivots hidràulics que és més fàcil d'instal·lar i que consisteix en unes barres col·locades a 30 centímetres del terra que punxen els pneumàtics i malmeten l'eix del vehicle per tal que el cotxe quedi bloquejat. Si la policia dóna el vist i plau a aquest tipus de mecanisme, el comú farà una nova licitació per dur a terme aquesta darrera part dels treballs. Calvet ha dit que també parlaran amb Andorra la Vella per tal que el sistema sigui similar al llarg de tot l'eix comercial del país.



El cònsol ha volgut deixar clar que aquest sistema només s'activaria en moments en què es determini que hi ha un risc elevat, però que cal ser conscients que durant aquests períodes els veïns tampoc podrien accedir a Vivand, un problema que Calvet ha reconegut que també es produeix en d'altres ciutats turístiques d'altres països.



Pel que fa a les obres iniciades aquest dilluns, Marc Calvet ha explicat que obligaran els vianants a circular només per les voreres i a travessar el carrer en llocs habilitats, mentre que la càrrega i descàrrega ja fa dos mesos que es fa des de l'avinguda Consell de la Terra. També es garanteix l'accés dels veïns als guals, excepte en dies puntuals quan s'hi treballi al davant. Pel que fa als comerços, Calvet és conscient del perjudici que els comportarà, però ha assegurat que "no es pot fer d'una altra manera". Així, ha remarcat que els treballs es faran el més ràpidament possible i que "almenys les voravies es preservaran", ja que no hauran de foradar just davant dels establiments.



El cost total de les obres ascendeix a 3,2 milions d'euros, dels quals 1,7 milions corresponen al tram que s'ha iniciat aquesta primavera. Durant les primeres setmanes es retirarà el quitrà central i el mobiliari urbà, i posteriorment es començaran els treballs més complexos, de connexions a la galeria central i de col·locació del paviment nou. Marc Calvet ha recordat que es tracta d'uns treballs relativament fàcils però que abasten molta extensió, fins a 2.000 metres quadrats.