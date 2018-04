El nou reglament de la Conava estarà enfocat a la valoració de les capacitats

El nou reglament de la Comissió nacional de valoració (Conava), que ha d’estar enllestit a principis de l’any que ve, tindrà més en compte les capacitats de la persona amb discapacitat. Així ho ha posat en relleu el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, després de la reunió anual del Consell nacional de la discapacitat (Conadis), que s’ha celebrat aquest dilluns al matí.



Espot ha explicat que els canvis a la Conava suposaran “un canvi de paradigma”, ja que a partir d’ara les valoracions se centraran “no tant en la discapacitat sinó en la capacitat” de la persona i en base a aquest fet, i des de la perspectiva social, laboral i educativa, s’aportaran “els ajustos necessaris” perquè aquesta persona pugui fer “el mateix” que qualsevol altra. Espot ha posat en relleu que aquesta proposta s’ha fet arribar a les diferents entitats ja que ara es vol consensuar aquest reglament, en l’elaboració del qual també hi intervindran experts de la Universitat de Barcelona, i que estan fent un assessorament centrant-se en l’experiència dels països nòrdics o Bèlgica, és a dir, “dels països més avançats i pioners” en aquesta matèria, tal com ha explicat Espot. El titular d’Afers Socials ha remarcat que aquest canvi “és bo” per al col·lectiu de persones amb discapacitat ja que a partir d’ara ja no es tindrà tant en compte el “sentit assistencial” sinó que es posarà “l’accent” en allò que la persona necessita, en base a les seves capacitats, perquè estigui “plenament inclosa a la societat”.



La presidenta de la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD), Anna Parramon, ha valorat “molt positivament” aquests canvis que es volen impulsar i ha remarcat que les persones amb discapacitat tenen sovint “més capacitats” que altres persones que no tenen dificultats i ha conclòs que aquestes persones poden “arribar més lluny” si se les valora pel que poden fer. D’aquesta manera, ha valorat també favorablement el resultat que s’està obtenint en l’àmbit laboral i ha conclòs que “el camí és llarg però s’està fent ràpidament”.



Precisament, Espot ha valorat també l’estratègia d’inserció laboral “que està plenament consolidada”, ha dit, afegint que ara ja no hi ha cap persona amb un contracte de baix rendiment i que a més en breu hi haurà ja vint contractacions en el marc de la xarxa d’empreses inclusives, ja que ja hi ha una desena que treballen gràcies a aquest projecte i altres deu ho faran en breu. El titular d’Afers Socials ha destacat que aquest ritme ha estat “millor que l’esperat” ja que ha recordat que quan va assumir aquesta cartera hi havia una vuitantena de persones amb un contracte de baix rendiment i que “no pensava” que en aquest temps s’arribés a què no hi hagués cap persona amb aquesta modalitat de contractació.



Espot ha recordat que la llei de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat fixa un seguit de terminis per fer una adaptació de diferents lleis o reglaments. D’aquesta manera, el de la Conava s’emmarca en aquest calendari, que fixava un any per a aquesta adeqüació. També en aquest any caldrà que estigui enllestida la llei d’igualtat, la modificació de la llei electoral i la d’accessibilitat. Pel que fa a les lleis de garantia dels drets de les persones amb discapacitat o la d’incapacitació, es disposarà de dos anys per fer-les.