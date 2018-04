Detingut un home de 70 anys per un delicte contra la llibertat sexual d'un menor d'edat

Un home de 70 anys ha estat detingut per cometre un delicte contra la llibertat sexual vers una persona menor d’edat. La detenció va tenir lloc dijous passat a la tarda a la parròquia d’Escaldes-Engordany. El detingut és de l’entorn pròxim de la víctima.



Aquesta detenció és una de les setze que el Cos de Policia va efectuar la setmana passada. Un altre cas destacat és la detenció d’un home pel presumpte delicte de falsedat de document, per emetre un contracte de lloguer fals. El detingut va llogar, emetent un contracte fraudulent, el pis que la seva parella tenia llogat, ja que se n’havia anat a viure amb ell. La parella, però, va anar un dia al pis que encara estava llogat al seu nom i es va trobar el pany canviat –no sabia res del contracte fraudulent–, i va entrar per la força al domicili. A l’interior va trobar una dona, la inquilina estafada. La dona que havia entrat a l’habitatge per la força –la llogatera legal– va ser detinguda per violació de domicili, i l’endemà es va detenir la seva parella, l’home que va realitzar el fals contracte.



La policia també ha informat que un jove de 19 anys ha estat detingut per robar una gossa de la canera. L’home la va sostreure d’una de les gàbies, i l’animal ja ha estat recuperat i retornar a la gossera nacional. El noi està acusat d’un presumpte delicte de sostracció.



D’altra banda, els agents també han detingut una dona no resident de 27 anys, com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. El servei de seguretat d'un establiment comercial d'Escaldes-Engordany va avisar la policia que havien controlat una dona per intentar sostreure deu peces de roba (jerseis, vestits i pantalons) que portava a l’interior d’una bossa folrada per inhibir les alarmes de seguretat. El material que volia sostreure té un valor de 160 euros. La dona anava indocumentada i va facilitar la seva identitat, però quan els agents la van comprovar mitjançant l'empremta dactilar van detectar que la seva identitat real era una altra, ja que la detinguda tenia antecedents per sostracció de mercaderia en tres establiments.



Durant la setmana passada també hi va haver diverses detencions per maltractaments domèstics. En un dels casos, el detingut és un veí d’Encamp de 40 anys, com a presumpte autor dels delictes de violació de domicili i maltractaments en l'àmbit domèstic. L’individu va entrar de forma violenta al domicili de la seva parella, a la qual ja havia maltractat física i psíquicament anteriorment en diverses ocasions.



També hi ha hagut detencions per enfrontaments contra els agents de l’autoritat i per agressions. Dissabte passat, cap a les sis del matí, un noi de 22 anys va ser detingut com a autor d’un presumpte delicte de lesions. La víctima estava estirada al terra, amb ferides sagnants al rostre.



La policia també ha efectuat les detencions de tres persones per conduir amb una taxa d’alcoholèmia molt per sobre de la legal, i en els tres casos van patir accidents amb danys materials, i a dues persones per possessió de productes estupefaents.