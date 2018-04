Sanció de 300.000 euros per no retirar unes consignes del Funicamp

La sala civil de la Batllia ha condemnat l'empresa Santa Coloma Parc SL per ocupació indeguda d'un local de l'aparcament del Funicamp on gestionava un total de 252 consignes destinades a guardar material d'esquí dels usuaris del giny. La societat haurà de pagar al voltant d'uns 300.000 euros a Funicamp SAU, propietat en un 99% del comú d'Encamp, a més de les costes del judici. La sentència, a la qual ha tingut accés l'ANA, també l'obliga a retirar les consignes, cosa que ja hauria fet coincidint amb el final de la temporada d'hivern, segons fonts comunals.



Els fets es remunten a l'any 2010, quan la societat Funicamp decideix rescindir els dos contractes que tenia amb Santa Coloma Parc per a l'explotació de consignes, signats el 2003 i el 2006 respectivament. L'empresa, que acabava de fer millores en les instal·lacions, va demanar una indemnització no prevista en els contractes, i el cas va acabar a la justícia. Segons la sentència del tribunal de batlles, el Funicamp va respectar la durada dels contractes i els terminis de preavís, i va comunicar correctament la voluntat de resoldre els contractes, de manera que la Batllia ha estimat íntegrament les demandes fetes per la gestora del giny.



En concret, la societat demandada ha de pagar 1.680 euros mensuals des de l'octubre del 2010 i 1.848 euros mensuals des del novembre del 2011 fins a la data de retirada de les instal·lacions, que segons fonts comunals s'hauria produït fa pocs dies, un cop finalitzada la temporada d'esquí. També ha de pagar 1.361 euros en concepte de l'ISI que incorrectament va descomptar en el pagament del lloguer d'un dels contractes, així com les costes del judici.