Andbank i COA renoven el conveni de col·laboració fins al 2021

Andbank i el Comitè Olímpic Andorrà (COA) han presentat avui a la seu social del banc, la renovació del conveni de col·laboració anual entre ambdues entitats fins al 2021. Així mateix, han signat un altre conveni específic de col·laboració per als Jocs dels Petits Estats Andorra 2021.

A l’acte hi han assistit Josep Maria Cabanes, sotsDirector General de Banca País d’Andbank i el president del COA, Jaume Martí. La col·laboració entre les dues entitats es va iniciar el 2004, justament amb el projecte dels Jocs dels Petits Estats que van aterrar a Andorra el 2005. Des d’aleshores, Andbank és el patrocinador oficial del Comitè Olímpic Andorrà, que manté un gran compromís amb una bona col·laboració que duu a continuar-la uns anys més, fins al 2021, per a celebrar els Jocs dels Petits Estats del 2021.

Durant a quests propers quatre anys tindran lloc importants projectes i competicions, com els Jocs del Mediterrani a Tarragona aquest estiu, el Festival Olímpic de la Joventut, que se celebra el més proper a Sarajevo, els Jocs del Petits Estats del 2019 que tindran lloc a Montenegro, així com els propers Jocs Olímpics a Tòquioel 2020. “Tot i que Andorra és un petit país i per tant, tenim els volum d’esportistes que tenim, déu n’hi do el treball que s’està fent i les fites que estan assolint els nostres esportistes” ha comentat Cabanes.

Pel que fa als Jocs dels Petits Estats a Andorra del 2005 l’experiència d’aquests va ser excepcional, amb una gran acollida, tant d’Andorra com dels països que van venir a participar. Amb aquests jocs, Andorra va demostrar del que és capaç de fer a l’hora d’organitzar grans esdeveniments com aquest, han comentat ambdós representants.

Per a Jaume Martí, l’ajuda d’Andbank és valuosa ja que, indirectament, estan ajudant amb el seu patrocini a totes les federacions, com “per exemple, quan anem als Jocs del Mediterrani tots els esports que hi participin tindran el suport d’Andbank”. Pel que fa als Jocs dels Petits Estats 2021, tornem a renovar patrocini amb la mateixa il·lusió i les mateixes ganes. I per la gestió de l’esdeveniment, després de l’experiència del 2005, ho podrem fer millor? Doncs això espero, tot i que el 2005 ja es va fer molt bé”, ha valorat en Jaume Martí.