Cardelús no marca un gran registre a València

«Estem satisfets en com han anat les coses però m’esperava anar un pèl més ràpid», explicava. «Al final m’he quedat a un segon del meu millor registre en aquest circuit, però he estat el més ràpid de la categoria tot i que faltaven alguns pilots».

La pluja i el fet que el traçat valencià va acollir curses automobilístiques el cap de setmana, va provocar que la pista no presentés unes condicions òptimes per aconseguir uns grans registres.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació