Torres creu que el traspàs d’RTVA faria estalviar diners al Govern

El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, considera que el traspàs d’RTVA a les instal·lacions de Ràdio Andorra seria beneficiós no només per a la parròquia, sinó també pel país fent referència als diners que el Govern s’estalvia en lloguer. Segons va comentar el mandatari comunal, tot i que el canvi d’ubicació «té un cost important, estem parlant d’un edifici de propietat estatal i, per tant, els diners s’estan invertint a casa i no en un lloguer extern».



El cost calculat pel Ministeri d’Ordenament Territorial ascendeix a uns sis milions d’euros, dos dels quals s’haurien d’invertir encara que no es fes el canvi per reposició dels equips tècnics de televisió i ràdio degut a l’envelliment dels mateixos. Així, doncs, el trasllat per si sol costaria aproximadament quatre milions d’euros. Tenint en compte que actualment el Govern paga 161.280 euros anuals de lloguer per l’edifici situat a la Baixada del Molí, a Andorra la Vella, el preu calculat podria estar amortitzat en 25 anys. Un període que Torres no veu excessiu. «Qualsevol préstec o hipoteca que demanis és fàcilment de 20 anys», va opinar.



Tal com va recordar el cònsol encampadà, «des del comú sempre hem defensat que els edificis emblemàtics de la parròquia com són l’hotel Rosaleda, Sud Ràdio o Ràdio Andorra tinguin un rendiment». En aquest sentit, va deixar clar que situar RTVA a Ràdio Andorra «és una molt bona opció i entenem que el Govern ha de fer esforços perquè el traspàs sigui una realitat». Precisament amb aquest objectiu, el comú es va reunir a principi de mandat amb els consellers de l’oposició i van acordar unir forces i traslladar al Govern la seva demanda d’acollir les instal·lacions de ràdio i televisió. Darrerament, però, segons Torres, no han mantingut cap altra trobada amb l’Executiu per actualitzar la situació. «Fins ara el cap de Govern ens deia que estaven mirant quin cost tindria fer el trasllat. Entenem que ara que ja hi ha un document en què figura el càlcul, en la propera reunió ja se’ns concretarà si es vol fer el canvi o no».



Sobre el fet d’incloure un museu dins de les instal·lacions, Torres va indicar que «sempre que es combinin les dues idees ens sembla bé» però que no considera oportú optar només per la part museística. «A Encamp ja en tenim de museus i no és comparable el flux de gent que et porten amb l’activitat fixa que tindria instal·lar RTVA», va afirmar. En aquesta línia va recordar que comptar amb el Ministeri de Cultura a la parròquia els ajuda i que amb el mitjà públic, l’afluència de gent seria encara més notòria.



De moment, però, l’informe que el Govern va entregar als grups parlamentaris després d’una moció presentada pels consellers liberals no determina quin ús es donarà a l’edifici situat a Encamp ni afirma, tot i el cost calculat, que finalment serà RTVA el què s’hi instal·larà.