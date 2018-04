Esteve guanya i Mijares és segona a l’eslàlom d’Arcalís

Així mateix, Xavi Salvadores va ser quart a 2,81, Pol Suárez, cinquè a 3,67, Xavi Cornella sisè a 3,77, Matías Vargas setè a 4,10, Robert Solsona novè a 4,75, Albert Pérez desè a 5,11, Nico Castro 11è a 7,10, Marc Oliveras 14è a 9,29 i Lucas López 16è a 10,46. En aquest sentit, Marcos Arguelles, Joaquim Gali, Albert Torres, Pol Robert i Kevin Courrieu malauradament no van poder acabar la primera mànega d’aquest eslàlom FIS.

En categoria masculina, Esteve va aconseguir la victòria amb un temps d’1.33,74. L’andorrà va marcar el millor cronòmetre en la primera i en la segona mànega, amb uns temps de 45,74 i 48,00 respectivament. Segon va ser l’espanyol Ricard Ortega, a 1,39 de l’andorrà. Per la seva banda, l’andorrà Àlex Rius va pujar també al podi amb un temps d’1.36,43, a 2,60 d’Esteve.

El podi de Mijares va ser amb un temps d’1.43,15, a 0,80 de la guanyadora, l’espanyola Mirentxu Miquel, que va marcar un crono d’1.42,35. Per la seva part, Laura Arnabat va ser quarta amb un temps d’1.44,50, a 2,15 de Miquel mentre que Xènia Rodríguez va ser cinquena amb un temps d’1.45,47, a 3,21. Laia Robert va ser setena, a 3,83, i Cande Moreno no va aconseguir acabar la primera mànega.

La primera de les tres proves programades per aquesta setmana a l’estació andorrana de Vallnord, a Arcalís s'ha disputat avui. La primera jornada va consistir en un eslàlom FIS. Per altra banda, avui es disputa el Campionat Nacional d’Andorra d’eslàlom i demà se celebrarà el Nacional de la modalitat de gegant.

