El MoraBanc assolirà els objectius si segueix la línia de la segona volta

Queden sis partits de la fase regular de la Lliga Endesa. El proper cap de setmana el BC MoraBanc Andorra jugarà com a visitant contra el Retabet Bilbao, un equip que es mostrarà molt fort. A les següents jornades rebrà casa el Monbus Obradoiro, el Gipuzkoa Basket i el València Basket Club i visitarà l’FC Barcelona Lassa al Palau Blaugrana i l’Unicaja al Palau d’Esports José María Martín Carpena. Tres d’aquests rivals se situen en la zona de play-offs mentre que n’hi ha un en especial que s’ho juga tot, el Bilbao, i per tant, aquest diumenge sortirà a la pista al 200%. L’equip de Joan Peñarroya ara es troba en setena posició després de perdre una posició aquest cap de setmana per davant de l’Herbalife Gran Canària, contra qui té perdut l’average i contra qui està empatat a 16 victòries i 12 derrotes. Malgrat això, els tricolors van fer un pas de gegant als play-offs després d’atonyinar el Movistar Estudiantes al Poliesportiu d’Andorra. Ara mateix, l’equip ha igualat les victòries de l’any passat a la Lliga Endesa, però aquest any, amb un equip més, se’n necessiten unes quantes més.

Amb tres victòries a casa, es podria aconseguir l’objectiu de la temporada: entrar als play-offs de la lliga

Ara per ara, segons Francesc Solana, director esportiu del club, «l’objectiu és intentar entrar als play-offs». «No sé quantes victòries necessitarem però es tracta d’arribar a les dues últimes jornades en molt bones posicions, però amb 19 o 20 victòries tindrem bones possibilitats d’estar entre els vuit primers», explica. «Veurem com es desenvoluparà el calendari en les tres pròximes jornades i a partir d’aquí sabrem on estem col·locats, ja que falten moltes jornades i la classificació canvia cada setmana. Cal paciència i seguir en la línia que portem aquesta segona volta», manifesta.

Per altra banda, Solana considera que «no ens hem de posar esportivament cap límit» però «hem de ser conscients de qui som i a on volem anar». «Quan s’apropa el final, i sobretot aquesta jornada, és quasi més complicat jugar contra equips que s’estan jugant el descens que no contra equips de la zona mitjana alta», assenyala. En aquest sentit, caldrà «molta personalitat per fer un pas endavant», ja que l’equip «serà molt fort a casa» amb un pavelló que «estarà ple» i que intentarà «posar la màxima pressió». Així i tot demana «no fer travesses» perquè «no serviran de res» i segueix la filosofia de Joan Peñarroya: «Partit a partit».

Tot i que no es volen fer càlculs, és fàcil pensar que les tres victòries que falten es podrien aconseguir com a locals. «A casa ens sentim molt còmodes i hem format una sinergia amb la nostra afició que ens dóna molta energia, això ens fa sumar punts», destaca.

De cara a l’estratègia a seguir, la clau és «tenir a tots els jugadors sumant i intentant que cada setmana n’hi hagi el màxim que es trobin còmodes i amb bona forma». «La segona volta ha estat millor en salut, ja que a la primera vam tenir molts entrebancs amb lesions, ara tenim un equip competitiu, en plena efervescència i ens queda el millor, el final», afegeix.

Beqa,pel final de temporada

Segons explica Solana, Beqa Burjanadze, que segueix lesionat, «ja ha fet el següent pas de la seva evolució» però «s’ha de recuperar pas a pas, tranquil·lament, sense pressa», perquè el jugador «ha d’estar tranquil i ha de tenir la confiança per poder tornar a la pista». Així mateix, desitja, «tant nosaltres com el jugador», que «torni al final de temporada» però que caldrà veure com evolucionen les coses. «Ens agradaria que abans del final de temporada pogués participar en el dia a dia de l’equip de manera esportiva i com a jugador de ple, però no tenim cap data ni previsió», reitera.

Entrades a la venda

Ahir es van posar a la venda les entrades per la final de la Lliga Catalana ACB de Reus que es jugarà l’1 de maig a les 12.30 del migdia al Pavelló Olímpic Municipal de Reus entre el MoraBanc i el FC Barcelona Lassa. Les entrades tenen un preu únic de 12 euros i és gratuïta per a nens i nenes de fins a sis anys.