El cos del milicià Samuel Prada arriba avui des de Barcelona

Avui arriba al país el cos de Samuel Prada León, el resident d’origen gallec que va ser assassinat a Síria el passat 10 de febrer en mans de l’exèrcit turc mentre combatia amb les milícies kurdes de les Unitats de Protecció del Poble (YPG) contra l’Estat Islàmic. La seva mare, Beatriz Prada, va confirmar-ho ahir a EL PERIÒDIC. L’hora en què arribarà no està concretada, segons la familiar, però el fèretre vindrà de Barcelona, on l’han custodiat des de diumenge a les 16.00h, quan va arribar de l’Iraq.



El cadàver va arribar a la capital catalana dos mesos després de la seva mort. El procés de repatriació ha estat llarg, tal com ja van preveure les autoritats espanyoles que s’han fet càrrec dels tràmits del trasllat. Simon de Montfort, excompany valencià de milícia de Prada, també va avisar de les dificultats que es preveien per transportar el cos fins al Principat, país on va viure Prada des dels sis anys.



«El més complicat va ser treure’l de la zona de conflicte, el tema dels papers no ha estat tan difícil», va comentar la mare. Prada va morir lluitant en primera línia de foc a Afrin, una localitat constantment bombardejada per Turquia en el marc de l’ofensiva batejada com a «operació Branca d’Olivera». El difícil accés a l’àrea i la prioritat que es donava als ferits per sobre dels morts va fer que els kurds traguessin el cos del camp de batalla setmanes després que morís. A mitjan març, les milícies van creuar la frontera siriana amb el difunt per deixar-lo en mans del consolat espanyol d’Erbil, ciutat ubicada al nord de l’Iraq.



«El procés de trasllat ha estat bastant laboriós», van afirmar ahir a aquest rotatiu fonts del Ministeri d’Exteriors d’Espanya. Sobretot van fer incís en les tasques d’identificació del cadàver i de la tramitació de la repatriació, a càrrec de les ambaixades espanyoles de Damsac, el Líban i de l’Iraq, dels serveis centrals del propi ministeri i de la Policia Nacional.



Beatriz Prada vol donar les gràcies a tots els que li han donat suport. La mare va destacar la feina de l’equip policial encapçalat per Jordi Moreno, del cònsol espanyol a Andorra, Antonio Prats, i de les diverses ambaixades espanyoles implicades en el cas.

Cost a càrrec de la família

L’administració pública no ha donat cap ajut econòmic a la família del jove milicià. Prada ja sabia que l’Estat no es faria càrrec de les despeses del trasllat. Fa unes setmanes les milícies kurdes es van posar en contacte amb ella per comentar-li que ells podrien assumir el cost, tal com ho han fet en altres ocasions, quan un company de batalla moria a les seves files.



Prada, tot i que molt agraïda, va declinar l’oferta i va optar per deixar en mans de les autoritats espanyoles tot el procés de repatriació. Així que, al final, Prada ha pagat el trasllat i ha preferit no comentar la xifra.

Incineració

Un cop el cos de Samuel Prada arribi a Andorra, es farà una missa funeral i, posteriorment, es procedirà a la incineració. De moment, el difunt es troba en un dispòsit, a les instal·lacions de l’aeroport del Prat, a Barcelona, i a l’espera d’ultimar les gestions burocràtiques per traslladar el fèretre d’Espany al Principat.



Samuel, conegut com a Samu pels seus amics i familiars, tenia 24 anys i va ser el primer espanyol no jihadista mort a Síria. Segons subratllen des dels seu entorn més proper, va anar-hi per col·laborar i ajudar les víctimes de la guerra.

Diumenge al matí, el funeral a l’església de Sant Pere Màrtir

-Diumenge a les 11.00h, a l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany, s’organitzarà una missa funeral en homenatge a Samuel Prada.

-La mare del difunt va remarcar que es tracta d’un acte obert a tothom.

-Possiblement es faci un altre acte commemoratiu a la localitat d’Ourense, on va néixer el jove milicià.

-El 24 de febrer ja es va fer un ofici a la mateixa església. Els seus estimats van remarcar que Samu va «entregar la seva vida als altres» lluitant «molt lluny d’aquí», al Kurdistan, «per un poble kurd que sofreix».