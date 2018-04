Detingut un home per un delicte contra la llibertat sexual d’un menor

El Cos de Policia va detenir el dijous passat un resident de 70 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. Segons van confirmar fonts policials, en el delicte hi ha implicada una persona menor d’edat. No s’ha desvelat si és un nen o una nena. Les autoritats no han pogut donar més detalls dels fets per evitar comprometre la investigació que s’ha posat en marxa per resoldre el cas. La detenció va tenir lloc a Escaldes-Engordany el dijous a les 16.30h.



Aquesta va ser una de les 16 detencions que va efectuar la Policia fins a ahir i des del 9 d’abril, tal com mostra el comunicat setmanal que va publicar el cos ahir al seu portal web. D’entre aquestes, destaca el cas d’una parella detinguda per violació de domicili, ella, i falsedat de document, ell. L’home hauria elaborat un contracte de lloguer fals, segons explica la Policia. La detenció es va produir el dilluns passat a les 22.22h, a Escaldes. La dona implicada té 46 anys i l’home, també resident, en té 23.



D’altra banda, el dissabte a les 17.30h, la Policia va detenir una dona no resident de 27 anys que, presumptament, va ser l’autora de diversos furts a establiments comercials del país. Així, se l’acusa d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. La detinguda hauria utilitzat una bossa folrada per inhibir les alarmes de seguretat i poder robar una desena de peces de roba per valor d’uns 160 euros.

Quan es van ressenyar les dades d’identitat facilitades per la interessada, que anava sense documentació, es va constatar a través de l’empremta dactilar que la seva identitat era una altra i que en tres ocasions anteriors ja havia estat controlada per sostracció de mercaderies en establiments.



Pel que fa als delictes contra la salut pública, es van detenir dues persones residents per tinença de drogues. Els presumptes autors són una dona de 29 anys que posseïa 1,8 grams de cocaïna i un home de 21 anys, per «possessió d’una ínfima quantitat» d’aquesta substància.