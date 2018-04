La Ruta de la Tapa recupera la Fira del vehicle d’ocasió

La desena edició de la Ruta de la Tapa, a Sant Julià de Lòria, pretén atreure el doble de gent que l’any passat, quan prop de 2.300 persones van comprar tiquets per participar-hi. Aquest any s’espera un augment en l’afluència perquè les jornades, que duraran quatre dies, del 3 al 6 de maig, coincidiran amb la Fira del vehicle d’ocasió (Fiveco), que feia anys que no es muntava.



A la recuperació d’aquesta fira emblemàtica de la parròquia, se li ha de sumar l’augment de la dotació dels premis que s’oferiran a les millors tapes. Tal com va explicar la consellera de Turisme de Sant Julià, Meritxell Teruel, els premis valoraran l’originaliat, el gust i el producte de proximitat, i estaran dotats d’entre 300 i 900 euros cadascun. També hi haurà un premi que el decidirà el vot del públic.

Fins ara ja hi ha confirmats fins a 16 bars i restaurants de la parròquia que participaran a la Ruta. L’oferta consistirà en una tapa i una cervesa Estrella Damm per tres euros. Les persones que tastin algunes de les tapes podran participar en diferents sortejos i optaran a guanyar des de lots de menjar, fins a sessions de perruqueria.

Un viatge a nova york

El sorteig estrella de l’edició és un viatge per a dues persones a Nova York. Alfons Vilanova, de Viatges Vilanova, va explicar que al guanyador se li pagarà el preu dels bitllets d’avió d’anada i tornada, el transport fins a l’hotel i l’estada durant quatre nits en un hotel de quatre estrelles. Per participar-hi, cal demanar una tapa en tots els establiments de la Ruta.



Teruel va comentar que les jornades s’han traslladat del febrer al maig per aprofitar la llum del Sol i organitzar més activitats paral·les per a les famílies. El dijous, dos mags passaran pels restaurants que ofereixen una tapa. El divendres, hi haurà accions teatrals pels diferents establiments. Durant dissabte i diumenge, a l’aparcament del Prat Nou, s’ubicarà la Fiveco i s’organitzaran concerts i tallers en diversos punts de la parròquia. Els concessionaris exposaran una vuitantena de vehicles d’ocasió, tant de segona mà com de quilòmetre zero. La Fira del vehicle d’ocasió ecosostenible queda aturada, ja que el comú ha considerat que és un producte massa nou per poder oferir preus rebaixats.