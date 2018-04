Una dona denuncia un bomber per violació i tracte vexatori

Una dona va formalitzar el passat 19 de març una denúncia per violació i altres agressions contra un membre del Cos de Bombers que haurien tingut lloc el 12 de març. La presumpta víctima al·lega que, després d’una primera penetració consentida, ella no va voler seguir amb la relació i li va cridar fins a tres vegades que no ho tornés a fer. L’home hauria aprofitat, aleshores, la seva posició avantatjosa per estripar-li la roba interior que encara duia posada i penetrar-la violentament sense consentiment. La dona explica que davant d’aquesta situació «es va bloquejar i va sentir com si no fos dins del meu cos». Una sensació amb què coincideixen, sovint, diferents dones que han patit violència. Després d’aquesta penetració per la força, «em va agafar pels cabells i em va arrossegar per terra». Ahir encara era evident una clapa sense cabells al cap de la dona que ella atribueix a l’esmentada estirada. També va assegurar que tenia la pell del braç cremada del fregament amb el terra, com hauria quedat recollit en l’informe mèdic realitzat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell el dia 19 de març.



Després d’arrossegar-la per terra, l’home hauria intentat forçar a la dona perquè pogués ejacular a la seva boca però ella es va resistir i ho va acabar fent sobre la cara. L’afectada va explicar que, encara en xoc, el bomber la va portar a la parada d’autobús de Sant Julià i li va demanar que s’oblidés d’ell i de la trobada.



Actuació policial

La presumpta víctima va recórrer a l’ADA per demanar ajuda però a la sol·licitud no va especificar que es tractava d’un tema urgent i la van atendre el 19 de març. Quan la mediadora social de l’associació, Elvira Geli, va escoltar el relat dels fets, va acompanyar a l’afectada a posar la denúncia i la Policia la va dirigir a l’hospital per a un reconeixement mèdic. Geli opina que l’atenció rebuda per part dels agents durant la denúncia va ser «correcta» però que hi va haver «entrebancs» per aportar proves tot i que ara «la Policia sí que està fent el que hauria d’haver fet des del principi».



La dona va fer constar a la denúncia que tenia converses al mòbil amb el presumpte agressor. Unes converses en les quals, per exemple, l’afectada deixa ben clar que tot i que accedeix a veure’ns no li garanteix que tinguin sexe o on també el bomber es disculpa per la seva actuació i li ofereix «una compensació» per reparar el dany, oferiment al qual la dona es nega rotundament. Tot i que la denunciant va manifestar això mateix, la Policia no va intervenir les converses del telèfon fins al dimecres de la setmana passada, 11 d’abril, tres setmanes després de la denúncia. A més, el buidatge es va fer després que el director general de la Policia, Jordi Moreno, cridés personalment a la dona al seu despatx per parlar de l’assumpte. «Van trigar 35 minuts a buidar el telèfon», va relatar la denunciant qui es va mostrar agraïda per la implicació del director.

Complements a la denúncia

L’afectada va presentar el 22 i el 28 de març dos complements a la denúncia presentada el 19 de març. En el primer, la dona tornava a demanar lliurar a la Policia les converses del telèfon. Al segon, adjuntava les anàlisis en què constava una infecció de transmissió sexual que la dona atribueix a la relació i, per aquest motiu, demanava que l’home se sotmetés a una revisió mèdica per comprovar si ell n’era el portador.

L’ADA lamenta el protocol d’atenció a les víctimes de l’Hospital

La mediadora social de l’ADA, Elvira Geli, va explicar ahir a EL PERIÒDIC que l’associació farà arribar una queixa a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell respecte de l’atenció que reben les dones que han de ser ateses després d’una agressió sexual. «Personalment, ja he parlat amb un parell de responsables del centre per fer-los saber que no toca haver d’explicar el motiu concret de la visita a la porta, a la infermera de triatge, i a cada una de les persones que intervenen», va explicar Geli, qui va acompanyar a la dona denunciant a l’hospital per fer-se el reconeixement mèdic. La presumpta víctima de l’agressió va lamentar que al box on se li van fer les anàlisis i les exploracions hi hagués «fins a cinc persones, inclòs un estudiant d’infermeria». «Et fan viure la violació una altra vegada i et sents molt malament, fins i tot jutjada perquè has d’explicar com va anar», va declarar la denunciant. La Policia va exigir a la dona un reconeixement mèdic abans de formalitzar la denúncia.