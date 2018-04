Més pes a les capacitats en el nou reglament de la Conava

El nou reglament de la Comissió Nacional de Valoració (Conava) estarà enllestit com a màxim a principis de l’any que ve i implicarà la modificació del sistema de valoració de la capacitat, segons va anunciar ahir el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, després de la reunió anual del Consell Nacional de la Discapacitat (Conadis).

«Fem un canvi de paradigma i ja no incidirem en la valoració de la discapacitat, sinó que ens centrarem en les capacitats que tingui la persona, des de la perspectiva de la inclusió laboral, social i educativa», va aclarir Espot. La presidenta de la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD), Anna Parramon, va valorar positivament el canvi i va ressaltar que «estem molt contents que es tinguin en compte les capacitats perquè sempre hem dit que les persones discapacitades potser tenen més capacitats que les persones sense dificultats».

Per tal d’establir aquest nou sistema de valoració de les capacitats, el Govern ha recorregut a l’assessorament de professors de la Universitat de Barcelona especialitzats en la matèria i que han agafat com a models de referència els països nòrdics, Bèlgica o els Països Baixos, que es consideren els pioners.

Més contractacions i igualitàries

Pel que fa a la inserció laboral, que s’està canalitzant a través de la Xarxa d’Empreses Inclusives –en funcionament des de fa gairebé un any–, ja hi ha 20 contractacions, deu de formalitzades i deu més que s’oficialitzaran en les properes setmanes o mesos. A més, el ministre Espot va posar de relleu que totes aquelles persones que estaven treballant amb contractes de baix rendiment ja no ho estan. «Les empreses que tenien contractades persones discapacitades amb aquestes condicions bé han complementat elles mateixes el seu salari o bé ho ha fet el mateix Govern per arribar al salari mínim en tots els casos», va explicar el titular d’Afers Socials.

De fet, Espot va insistir que «és un ritme millor de l’esperat». Quan va assumir la cartera, hi havia al voltant d’una vuitantena de contractes de baix rendiment i la previsió que es va fixar en aquell moment va ser únicament reduir la xifra a la meitat. «No tot és mèrit del Govern, de l’Escola de Meritxell o de la Fundació Privada Tutelar, les empreses cada cop s’han conscienciat més d’incloure les persones amb discapacitat i de no discriminar-les», va insistir el ministre. Una idea que va reiterar Parramon: «Moltes empreses han reaccionat bé al nou projecte de llei».