Persecució a peu per atrapar un grup de contrabandistes

El dia abans van ser els duaners de la brigada d’Ax-les-Thermes qui van interceptar a la zona un vehicle amb un total de 51 cartrons de tabac, entre cigarretes i tabac de cargolar. Els agents van comissar la mercaderia –que equivalia a 12,7 quilograms de tabac– i van retenir el vehicle i les tres persones que hi anaven dins, dues de les quals eren reincidents i van passar a disposició judicial.

Els duaners francesos van dur a terme diverses detencions en relació amb el contraban de tabac provinent d’Andorra la setmana passada. La matinada de dissabte, agents de l’equip de muntanya de l’Hospitalet van veure quatre persones baixant de la muntanya carregades amb farcells i maletes i van iniciar una persecució a peu que es va allargar durant més d’una hora i que va acabar amb la mercaderia abandonada i els contrabandistes interceptats a la riba andorrana de l’Exergue. Els duaners van recuperar més de 200 cartrons de tabac, per valor de 14.000 euros.

Per El Periòdic

