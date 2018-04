El Superior confirma la condemna de Cabot

El Tribunal Superior va desestimar ahir el recurs d’apel·lació del Ministeri Fiscal i va confirmar la sentència que Corts havia dictat el passat 29 de desembre i que condemnava Jaume Cabot a nou mesos de presó condicional pel delicte major d’intercepció de telecomunicacions per vulnerar la intimitat d’un altre sense el seu consentiment. La mateixa sentència, però, també l’absolia de dos altres delictes majors, el de creació sense autorització d’un fitxer amb perjudicis a tercers de dades personals i el de creació de document inveraç.

D’aquesta manera, el tribunal de segona instància va denegar el recurs de la fiscalia que rebutjava l’absolució de Cabot i demanava quatre anys de presó condicional perquè el considerava responsable d’haver filtrat gairebé 16.000 correus amb el domini .ad i les seves contrasenyes, ara fa dotze anys. Segons el fiscal, l’acusat hauria actuat de mala fe quan va denunciar la fuga de dades personals de STA (Servei de Telecomunicacions d’Andorra) –l’aleshores Andorra Telecom– i hauria perjudicat la imatge de la parapública.

Més d’una dècada després

La fiscalia havia presentat un recurs al TS i demanava quatre anys de presó condicional per a l’acusat

El cas conegut com a andorra.ad es remunta al 2006, quan Cabot va posar en coneixement de l’Agència de Protecció de Dades que navegant per Internet havia trobat casualment un total de 15.995 adreces de correu electrònic del domini .ad amb les seves contrasenyes i que, per tant, contenia dades personals dels usuaris. Segons havia explicat el mateix Cabot durant el judici de Corts, aquella troballa havia estat casual i l’havia feta a l’Emule alemany mentre buscava llibres i vídeos de receptes de cuina. Quan l’acusat va posar la denúncia, va presentar com a prova una captura de la pantalla del seu ordinador on es veia l’IP d’un usuari andorrà que compartia aquest arxiu amb aquesta informació confidencial a la safata d’incoming de l’Emule.

A banda dels fets jutjats, que van provocar un gran impacte mediàtic quan van sortir a la llum, el procés judicial també ha estat embolicat de polèmica, amb judicis i comunicacions de sentències suspesos reiteradament.