Els agressors del jueu no es lliuren del pagament

El tribunal de segona instància ahir també va desestimar els recursos d’apel·lació interposats per dos dels tres condemnats per agredir un jove jueu l’abril del 2014 al pàrquing de la discoteca Tabola de la Massana. El Superior va confirmar la sentència de Corts del passat 19 de desembre, que va condemnar els tres joves a diverses penes de presó condicional i a pagar una indemnització de gairebé 70.000 euros per un delicte de lesions doloses amb mitjans de causar la mort o lesions més greus a la víctima. Tots tres van enfrontar-se amb el jueu a la sortida de la discoteca i van colpejar-lo fins a produir-li la pèrdua del 25% de la visió en un ull.

Un dels recurrents demanava la seva absolució perquè, segons havia declarat davant del Superior, ell no havia arribat a intervenir en la baralla perquè la víctima el va empènyer en sortir de l’establiment i ell va caure a terra abans que s’iniciés l’enfrontament, de manera que mai va arribar al lloc en es van produir els cops. Un relat que el Superior va rebutjar per reiterar-se en la idea que ell també havia intervingut en l’esbatussada.

L’altre condemnat, en canvi, només recorria a l’alt tribunal la part de la condemna que l’obligava a pagar el 70% de la indemnització de 68.300 euros que Corts havia imposat als tres joves acusats de colpejar el jueu. Ell demanava abonar únicament el 50% de la xifra total, però finalment tots tres hauran de pagar el total de la indemnització en les proporcions establertes a la sentència i els dos recurrents, a més, hauran de fer front a les despeses processals ocasionades.