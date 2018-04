MoraBanc renova el patrocini amb el Cique du Soleil

MoraBanc ha renovat la col·laboració amb Andorra Turisme per ser patrocinador principal d’Andorra de l’espectacle que el Cirque du Soleil oferirà al país el proper mes de juliol amb el títol 'Diva'. Gisela Villagordo, directora general adjunta de MoraBanc, i el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, han estat els encarregats de signar l’acord.

Per sisè any, el banc dona suport a aquest esdeveniment que s’ha convertit en un referent de l’estiu a Andorra i ha permès atreure un major volum de visitants durant la temporada d’estiu. En aquesta ocasió el Cirque du Soleil presentarà a Andorra un nou concepte d’espectacle acrobàtic on la música prendrà un protagonisme destacat, i farà que els espectadors gaudeixin d’un viatge a través de la música d’algunes de les dives que han marcat els darrers 50 anys. La programació de 'Diva' inclou 22 representacions de l’espectacle entre el 30 de juny i el 29 de juliol, amb un aforament total de 110.000 persones al recinte situat a l’aparcament del Parc Central d’Andorra la Vella.

'Diva' es representarà tots els dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabtes del 30 de juny al 29 de juliol de 2018, amb una funció final el diumenge 29 de juliol de 2018. L’espectacle, amb una durada de 60 minuts, començarà a les 22 hores i comptarà amb animació prèvia. El recinte cobert de l’espectacle estarà ubicat a l’aparcament públic del Parc Central, al centre d’Andorra la Vella.

L’aforament està limitat a 5.000 persones per representació. Un 60% de les entrades de seient disponibles per veure l'espectacle 'Diva' del Cirque du Soleil ja s'han venut en la fase de prereserva oberta exclusivament a usuaris registrats a la pàgina web i al sector turístic, segons informa en un comunicat Andorra Turisme. En concret, un 51% de les entrades de seient han estat adquirides per hotelers, comerciants, centres d'oci i agències de viatge del país que després posaran a la venda amb diferents paquets turístics.

El ritme de reserva d'entrades és "satisfactori" i amb percentatges semblants als de l'any passat, tot i que enguany hi ha més entrades disponibles, explica el comunicat. En aquest sentit, les entrades de seient dels dissabtes s'han esgotat i només queden entrades de peu i entrades de seient amb paquet turístic. Respecte a les entrades de peu, un 53% ja estan prereservades i els dies de major demanda han estat els divendres i els dissabtes.