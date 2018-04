La policia inicia una campanya de control sobre les motocicletes

Coincidint amb l'últim dia de la campanya sobre com circular correctament a les rotondes, el Cos de Policia iniciarà, dissabte que ve, dia 21, una nova campanya dirigida als conductors de motocicletes, ciclomotors i vehicles anàlegs. La policia constata que "amb l'arribada del bon temps, la mobilitat a través de vehicles del tipus motocicletes creix de forma notòria en detriment d'altres tipus de vehicles i, habitualment, això es tradueix en un augment de les intervencions per accidents amb ferits". A més, en els accidents de motocicletes el percentatge de persones ferides és més elevat.



En la línia de les campanyes dels últims anys, la campanya temàtica de seguretat viària s'enfocarà directament "al control tècnic i administratiu d'aquest tipus de vehicles, a la vigilància i aplicació de les mesures coercitives que permet la Llei del Codi de la circulació envers els conductors que manifestin també un comportament imprudent".



Els controls específics dels conductors dels vehicles de dues rodes es duran a terme en vies urbanes o interurbanes, amb diverses finalitats: verificar les condicions tècniques i administratives (permís de conduir, permís de circulació, assegurança, matrícula, ITV, transport de passatgers, casc, llums, escapaments, pneumàtics, miralls, sorolls, fums), i constatar les infraccions de trànsit per comportament imprudent (conducció temerària, excés de velocitat, no cedir el pas en una intersecció, avançaments, no adaptar la velocitat en encreuaments, prop de les escoles o aglomeracions, pas de vianants, senyals prohibitius o d'obligació, senyalització horitzontal i semàfors).



La finalitat de la campanya és incidir en què els vehicles tipus motocicletes circulin per les vies públiques en bones condicions tècniques i administratives, i detectar els comportaments imprudents dels conductors, amb l'objectiu final d'intentar reduir en nombre d'accidents amb implicació directa d'aquests vehicles.



L'operatiu es durà a terme a partir de les set del matí del 21 d'abril i finalitzarà a les set de la tarda del 8 de maig.