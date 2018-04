Puigverd adverteix dels perills del populisme i del pensament únic

L'escriptor i poeta Antoni Puigverd ha obert el cicle de conferències organitzades pel Consell General amb motiu del 25è aniversari de la Constitució. L'autor ha parlat sobre 'La democràcia en l'època de les emocions', i ha subratllat que "estem en una mena de societats en què el factor emocional és capital, i això ve donat per múltiples factors, que tenen a veure amb la caiguda de les seguretats i l'aparició de les xarxes socials i la competència dels mitjans de comunicació". Puigverd ha advertit que ara es busca generar "un impacte", és a dir, apel·lar les emocions i, per tant, captar audiència i obtenir més publicitat. "La raó, la reflexió, la serenor, no aporten audiència", hi ha insistit, "i això és el camp de treball del populisme".



Quant a la democràcia, Puigverd l'ha definit com "el govern del poble, i el respecte a les minories". Per a l'autor, "la democràcia inevitablement és incòmoda", perquè si una persona s'hi sent còmoda significa que el seu món està "sobrerepresentat", mentre altres estan "infrarepresentats". Amb tot, la democràcia també és "contenció", perquè si una persona no modera les seves "aspiracions, desitjos, voluntats, et fas tan incòmode a l'altre, generes una tensió tan gran que no es pot suportar, i en aquest equilibri entre la incomoditat inevitable i la contenció necessària és on es troba la democràcia".



La proliferació de mitjans de comunicació ha contribuït al populisme. Als mitjans, ha exposat Puigverd, s'abusa de la retòrica, hi ha una sobreexposició de les paraules, i el concepte democràcia també en surt perjudicat, perquè "quan una paraula es fa servir molt es vulgaritza, perd el sentit". A "la sobreabundància de paraules, de retòrica, de cridòria, de la necessitat de captar les emocions" que han provocat els mitjans (privats, públics, digitals, personals), s'hi ha d'afegir que les persones tenim tendència a agrupar-nos amb els nostres. Puigverd ha posat un exemple molt senill: en un grup de WhatsApp tothom opina igual, ningú s'atreveix a contradir la majoria. Per tot això, vivim "en una bombolla de puresa en què invisibilitzes l'altre o, simplement, és una caricatura, un adversari, un enemic, i l'acabes demonitzant, odiant, sentint la necessitat d'expulsar-lo de la realitat, i això és el populisme", ha conclòs. L'escriptor ha puntualitzat que la cridòria dels mitjans de comunicació vulgaritza els problemes, els simplifica, i això fa que la gent demani "solucions senzilles a problemes molt complexos".



Davant aquest panorama, Puigverd ha remarcat que vivim en una pàtria virtual, en una bombolla en què reforcem les nostres idees amb gent que pensa com nosaltres, però quan ens trobem en la realitat, cara a cara, "amb la impuresa de la realitat, hi ha un xoc, la dislocació dels problemes". El conferenciant ha alertat que aquest enfrontament encara anirà a més.