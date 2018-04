La carretera del coll d'Ordino es reobrirà a finals de setmana

Dilluns a les sis del matí personal de l'Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX), amb l'ajuda de dues màquines equipades amb turbines, van iniciar els treballs a la carretera CS-340 -més coneguda com la del coll d'Ordino- per netejar la neu acumulada durant aquest hivern i principis de primavera, amb l'objectiu de reobrir-la al trànsit rodat a finals de setmana. Tal com han informat des del COEX, aquest any s'han fet servir dues màquines enlloc d'una com l'hivern passat, a causa dels importants gruixos de neu que hi ha en algunes zones de la carretera, sobretot les més obagues. En general els gruixos són d'entre 1,20 i 1,50 metres però hi ha trams amb gairebé dos metres, el que representa més del doble d'acumulacions que fa un any. Llavors la carretera es va obrir l'11 d'abril.

Tot i això, pràcticament va quedar neta tota la carretera després de la jornada de feina del COEX de dilluns. Aquest dimarts, ha informat el cap d'àrea del departament, Jordi Garcia, s'està acabant la feina de turbinar i d'eliminar el prop d'un pam de gel que s'acumula a la calçada. Aquest es rascarà amb pales i s'hi tirarà sal. La tasca final serà revisar tota la carretera per acabar de netejar petites esllavissades de terra i branques caigudes. Si les temperatures no varien es podrà obrir a finals de setmana (màxim principis de la vinent, ha garantit Garcia), sempre que el comú d'Ordino en doni el vistiplau. Aquest dimecres hi ha prevista junta de Govern a la corporació i la validació entra dins l'ordre del dia.

Pel que fa a la carretera de Mountaup, la CS-240 i que s'afaga des de Canillo per arribar també a dalt del coll d'Ordino, aquesta ja està neta i s'ha actuat poc des del COEX, ja que hi toca més el sol.

La reobertura de la carretera coincideix amb la licitació d'un nou tram d'obres a la CS-340, corresponent a la quarta fase del Pla d'actuacions que el Govern porta a terme aquesta carretera i a la CS-240. Es tracta, ha explicat Garcia de dos trams entre el quilòmetre 9 i el punt més alt de la via, de 154 metres i de 158 metres de llargada, que costaran al voltant de 200.000 euros. Si tot va sota el previst, les obres començaran a finals de maig i s'allargaran fins a finals d'agost, amb diversos moments on hi haurà pas alternatiu de vehicles. Les tasques a desenvolupar són similars a les que s'han fet amb la resta de trams des del 2014: reposar els murs de sosteniment, actuar en passos d'aigua i drenatges, i canviar les barreres laterals de seguretat per les de fusta que ja tenen els trams on s'ha actuat. Pel que fa a la carretera de Montaup, per aquest estiu el Govern no ha licitat cap obra, tot i les demandes del COEX.

El Pla d'actuacions té com a objectiu deixar les dues carreteres operatives i segures per estar obertes tot l'any (després ja és decisió dels comuns fer-ho o no). Fins al 2014 s'ha invertit 1,2 milions a la CS-340 (229.000 l'any passat) i 770.000 euros a la CS-240, el que suposa una inversió de gairebé dos milions (sense comptar el que s'hi destinarà aquest 2018). En distància, s'ha actuat en 1.400 metres a la banda d'Ordino i en 920 metres a la banda de Canillo. La ràtio del cost de reparar aquestes dues carreteres se situa en els 850 euros per metre aproximadament.

Carretera oberta els 365 dies en uns cinc anys

Pel que fa al termini previst perquè tot el Pla d'actuació estigui finalitzat i per tant la carretera no s'hagi de tallar quan arriba la neu, Garcia calcula -si segueix el ritme d'inversió del Govern- que serà en uns quatre-cinc anys. Tot i que com que aquest estudi és del 2014, des de llavors s'han detectat noves zones conflictives on s'hi hauria d'actuar. El coll d'Ordino és una zona amb moltes fonts, obaga i amb molts drenatges d'aigua que creuen la carretera, ha recordat. Amb tot, el cap d'àrea del COEX ha assegurat que a l'estiu és una carretera on s'hi "pot circular amb seguretat".