Vanderloo i Despres, ambaixadors de Jocs SA

En aquest sentit, el mediàtic Juan de Diego, professor de pòquer i responsable del programa de televisió 'Juega con el 8' de Neox, ha dissenyat un calendari en el qual hi haurà fins a 58 tornejos a l’any, 4 d’aquests de gran format –entre 800 i 1.200 jugadors cadascun, amb una durada de 6 dies-, 12 de format mitjà –de 400 a 500 jugadors cadascun, de 4 dies de durada- i 42 de petit format –entre 100 i 150 jugadors cadascun, amb una durada de 2 dies. Només aquest tipus d’activitat, en la qual hi participen jugadors professionals i amateurs de tot el món, està previst que generi fins a 38.000 pernoctacions anuals en els hotels del país.

El model Mark Vanderloo o el pilot Cyril Despres són dos dels 'ambaixadors' que amb la seva imatge ajudaran a promocionar i projectar el casino internacionalment, ja sigui a través de campanyes de comunicació o donant nom a algun dels diferents tornejos de pòquer que se celebraran durant l’any. El món del futbol, del tenis i de la música també estaran representats en aquest calendari de competició, en el qual la proposta de Jocs SA s’ha garantit un lloc dins dels circuits espanyol, francès i d’altres països europeus per dur a Andorra partides de primer nivell.

La societat andorrana Jocs SA vol que el futur casino d’Andorra tingui la màxima projecció internacional. Com a part de la política de comunicació que se seguirà en cas de gestionar la instal·lació, la companyia ha tancat acords amb celebritats que esdevindran la imatge del casino en diferents àmbits.

Per El Periòdic

