El Comú de Sant Julià vol conèixer l'opinió dels veïns

Amb aquesta campanya d'escolta activa el comú vol facilitar als lauredians i lauredianes el plantejament de propostes i iniciatives, però també vehicular queixes i conèixer l'opinió de la població per tal que cada conselleria i l'equip comunal en el seu conjunt puguin desenvolupar millor la seva tasca de gestió al capdavant del consistori.

Per El Periòdic

