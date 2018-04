Andorra vol impulsar el sector de les energies renovables

Andorra acull aquest dimarts la Jornada d’intercanvis francoandorrana sobre el tema de l’energia en la qual participen experts i empresaris dels dos costats de la frontera amb la voluntat d’intercanviar experiències i fomentar la col·laboració mútua. S’espera que aquesta jornada pugui servir, de fet, pes impulsar projectes empresarials i també la formació.



D’aquesta manera, tal com ha explicat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, el projecte de llei de transició energètica “preveu una implicació” important del sector privat per poder donar un impuls a la producció nacional d’energia i sobretot, que aquest sigui en renovables. Per tant, s’espera que l’experiència de les regions més pròximes a Andorra puguin servir per impulsar projectes comuns, com ha estat el cas de la minicentral d’Arcalís. A més, la titular de Medi Ambient ha recordat que un altre vessant important en el desenvolupament d’aquesta llei serà la capacitació del sector perquè aquest desenvolupament de noves energies es faci amb “la màxima garantia” i en aquest sentit també s’espera la col·laboració francesa. Precisament sobre aquest vessant educatiu, el cap de Govern, Toni Martí, ha anunciat un acord amb una universitat de Perpinyà puntera en energies sostenibles i que tindrà una quota per als estudiants andorrans.



Martí ha destacat els “signes inequívocs de fer una política equilibrada” entre els dos estats veïns per part del Govern i ha posat com a exemple de col·laboració amb França trobades com la que se celebra aquest dimarts. En aquest sentit, ha remarcat el fet que les regions més pròximes a Andorra són punteres en qüestions mediambientals com demostra que s’hagi posat en marxa el primer forn solar “de França i d’Europa” a Odeilho. Martí ha destacat les reunions que ja s’han fet entre França i Andorra per potenciar la col·laboració en energies renovables i ha manifestat, en el seu discurs d’obertura de la jornada, que hi ha “interès d’acords i experiències compartides per concretar junts la lluita contra el canvi climàtic”. El cap de Govern ha refermat, a més, el compromís d’Andorra en aquesta lluita i ha recordat que les accions locals s’han d’emmarcar en d'altres de més globals.



En la seva intervenció, Calvó ha recordat l’elevada dependència d’Andorra pel que fa a les energies que s’importen de França i d’Espanya i ha emfasitzat que el projecte de llei de transició energètica, que es troba a tràmit parlamentari i podria ser aprovat abans de l’estiu, impulsa aspectes com l’autoconsum o canvis en el paradigma de l’edificació, per fer els edificis més sostenibles, entre d’altres. També ha remarcat que “cal assegurar la qualitat de la producció” afegint que en aquest aspecte la col·laboració amb França pot ser molt important i s'ha mostrat convençuda que aquest pot ser un sector molt important per a l’economia del país en el futur.



De la seva banda, l’ambaixadora de França a Andorra, Jocelyne Caballero, ha recordat el compromís “ferm i ambiciós” de França en la lluita contra el canvi climàtic i que cal que la jornada que se celebra aquest dimarts tingui “continuïtat” i els contactes entre els dos països continuïn. En aquest sentit, ha posat sobre la taula el fet que França vol potenciar molt la recerca en matèria energètica i que Andorra pot aprofitar-ho. A més, el president del pol de competitivitat Derbi (pioner en matèria energètica), André Joffre, ha destacat que a Occitània s’ha donat un impuls important a les energies renovables i que Andorra pot sumar-s'hi. En aquest sentit, ha recordat que l’evolució és i serà a partir d’ara “molt ràpida” i que cal, per tant, estar preparats per fer-hi front. D'altra banda, el president de la Cambra de Comerç de Perpinyà, Bernard Fourcade, ha fet una crida a “persistir en la cooperació” mentre que el seu homòleg andorrà, Miquel Armengol, ha manifestat la necessitat de “reforçar més la cooperació” empresarial i cultural amb “les regions franceses” que durant uns anys, per “qüestions de comunicacions”, no s’han impulsat tant com d’altres. També ha dit que cal aprofitar projectes com el Poctefa. A l’últim ha anunciat que hi ha una altra trobada bilateral prevista a Perpinyà el 29 de maig per parlar de transició energètica.



Durant la jornada s’han tractat aspectes com l’eficiència energètica, l’autoconsum i la construcció, els territoris sostenibles i eficients i les certificacions, a través de diferents taules rodones. La tarda es dedicarà a trobades entre professionals.