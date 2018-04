La Feria de Abril torna a Sant Julià de Lòria

Després d'alguns anys sense celebrar-se la festa d'Andalusia a la parròquia laurediana, la diada torna i ho farà el proper dissabte 21 d'abril a partir de les vuit del vespre al vestíbul del Centre cultural i de congressos de Sant Julià de Lòria amb música en directe, ball i degustació gastronòmica típica de les terres del sud. La festivitat, oberta a tothom, preveu un aforament màxim de 200 persones, per temes de seguretat, i s'allargarà fins a les dues de la matinada.

Coples, pasdobles i una barreja de música contemporània amb flamenc. Aquests són alguns del estils artístics que aquells que ho vulguin podran gaudir el proper 21 d'abril a partir de les vuit del vespre al vestíbul del Centre cultural i de congressos de Sant Julià de Lòria. La parròquia torna a acollir la celebració de la Feria de Abril i ho farà amb música en directe, ball i degustació gastronòmica típica de les terres del sud, en un espai que es prepararà expressament per acollir les actuacions artístiques i deixar espai per moure l'esquelet. “Totes les actuacions es faran amb base flamenca, però amb incorporació d'altres elements que, combinat, proprocionen un gran espectacle del qual la gent gaudeix”, ha explicat el president de l'associació Al-Andalus, Francisco Amat, entitat que ha organitzat la festivitat.



Els assistents també podran gaudir de múltiples tapes i la beguda típica, el 'rebujito'. La festivitat, oberta a tothom, preveu un aforament màxim de 200 persones, per temes de seguretat, i s'allargarà fins les dues de la matinada. “Una festa per ballar, cantar, no serà una festa d'exposició”, ha recalcat. Una celebració que, segons ha apuntat Amat, fa més de 25 anys que es celebra al Principat i que pretén acostar les tradicions a aquells que estan lluny de les seves terres però també a aquells que les vulguin conèixer. La festivitat s'emmarca dins dels actes de celebració de Sant Jordi, que el comú ja va presentar la setmana passada.