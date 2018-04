Properes les lleis de reproducció assistida i de donació d'òrgans, cèl·lules mare, teixits i sang

El Govern té previst, abans de l’estiu, presentar dos projectes de llei referents a la salut: el que regularà la reproducció assistida, i el que legislarà sobre la donació d’òrgans, cèl·lules mare, teixits i sang. L’executiu vol entrar-los a tràmit parlamentari el més aviat possible, i el secretari d’Estat de Salut, Joan Antoni León, ha garantit que els dos textos estan en la fase final.



Quant a la llei de reproducció assistida, León no n’ha donat cap detall; en canvi, sobre la llei de donació de sang, teixits, òrgans i cèl·lules mare ha explicat que s’emmarcarà en la normativa comunitària. Amb la llei, s’establirà el marc legal perquè “a llarg termini” es pugui establir a Andorra un banc de sang i teixits, i també es puguin realitzar extraccions d’òrgans i, fins i tot, trasplantaments. La llei preveurà tancar acords amb els estats veïns per poder realitzar la donació d’òrgans ja que, actualment, no es poden fer a l’hospital perquè els òrgans no poden passar la frontera. D’altra banda, León ha reiterat que encara s’estan valorant els diferents escenaris per obrir una unitat de radioteràpia al Principat.