Recuperats els cossos de les dues persones sepultades

Els equips de rescat dels Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat han recuperat les restes de les dues persones que van quedar sepultades per l'esllavissada de dilluns al migdia a Castell de Mur, al Pallars Jussà, quan el despreniment de roques es va endur per davant el cotxe en què circulaven per la LV-9124. Un cotxe fúnebre s'ha endut els cossos de les dues víctimes mortals cap a les 17.30h d'aquest dimarts. Tot apunta que es tractaria dels pares de l'alcalde de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà) però caldrà esperar als resultats de l'autòpsia per confirmar-ho. Els equips d'emergències no han començat a treballar fins al migdia d'aquest dimarts, quan un equip de geòlegs ha donat el vistiplau, després d'analitzar la zona. El volum de l'esllavissada, d'unes 50.000 tones de material, ha fet molt complicades les tasques de rescat, que han comptat amb la participació d'una unitat canina.

Els treballs s'han centrat on s'han trobat restes del vehicle, en una zona d'uns 40 metres quadrats, i han estat bàsicament manuals, tot i que per moure grans blocs de pedres han disposat d'una màquina excavadora. L'esllavissada s'ha endut per davant 20.000 metres cúbics de materials. Un cop recuperats els cossos sense vida dels dos ocupants del vehicle, un camió grua ha recuperat el cotxe completament esclafat i una grua se l'ha endut del lloc. Tot seguit s'han començat a retirar les unitats dels Bombers i els Mossos desplaçades a la zona i poc després de les sis de la tarda ja no hi quedava ningú a la zona. La carretera segueix tallada ja que els treballs per retirar totes les roques que hi han caigut està previst que s'allarguin dies. És la via d'accés als nuclis de Moror i Sant Esteve de la Sarga així que, temporalment, s'habilitarà una pista forestal perquè els pocs veïns d'aquests nuclis i els serveis d'emergències hi puguin transitar. A Sant Esteve de la Sarga només hi vivien els dos veïns que previsiblement van ser sorpresos per l'esllavissada quan tornaven del mercat setmanal de Tremp. A Moror hi viu una família que, mentre l'esllavissada duri, haurà de portar el fill per aquesta pista forestal fins a Cellers per poder agafar el transport escolar en aquest punt.L'esllavissada s'ha endut també l'església de l'Espluga de Mur, construïda a la Roca. En aquest indret fa una cinquantena d'anys que hi va haver un despreniment i va ser aleshores quan els últims veïns van abandonar el poble.