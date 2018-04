En funcionament el pis mostra de productes de suport per a persones amb discapacitat

El Govern ha presentat el nou Servei d'Assessorament i Subministrament de Productes de Suport (SASPS) per a les persones amb discapacitat o una autonomia limitada. El nou servei es tradueix, per una banda, en un pis mostra, situat a la segona planta de l'edifici Clara Rabassa, i que agrupa un conjunt d'articles que faciliten el dia a dia d'aquestes persones dins de la llar i també de les seves famílies i cuidadors. Els interessats hauran de demanar cita prèvia per poder visitar el pis i un cop allà els especialistes els atendran i els assessoraran del producte que és més adient segons la persona i l'habitatge on visqui. “Podran provar 'in situ' els productes i evitarà, així, que adquireixin articles que poden ser innecessaris o no estan adaptats a la situació”, ha recalcat el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, durant la presentació del pis a la premsa. A més dels ginys que té el pis, el Govern també ha desenvolupat un catàleg d’altres productes no exposats i que es poden adquirir a través d’establiments especialitzats. Per l'altra banda, el nou servei preveu la possibilitat de subministrar directament productes renovables o no renovables per a les persones que no disposin de recursos econòmics suficients.