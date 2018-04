Mark Vanderloo i Cyril Despres, ambaixadors de Jocs

La societat andorrana Jocs SA, una de les que participa al concurs públic per gestionar el futur casino del Principat, ha tancat acords amb diverses celebritats per donar més projecció internacional a l’equipament. El model Mark Vanderloo i el pilot Dyril Despres són dos dels ambaixadors de la imatge de casino que vol transmetre Jocs SA. Així, les dues figures participaran en campanyes de comunicació o donaran nom a algun dels tornejos de pòquer que el grup preveu organitzar durant l’any.



Jocs SA també comptarà amb la col·laboració de Juan de Diego, professor de pòquer i responsable del programa de televisió Juega con el 8, de Neox. De Diego ha dissenyat un calendari en què hi haurà fins a 58 tornejos l’any. Els que tinguin un format més gran podran atreure fins a 1.200 jugadors. El grup preveu organitzar quatre tornejos de gran format anualment, 12 de format mitjà –que acullin entre 400 i 500 persones–, i 42 de petit format, que atrauran uns 150 jugadors.



A banda dels tornejos, tal com ja es va anunciar, la societat ha tancat acords amb altres ambaixadors com el restaurador Javier de las Muelas, considerat un dels grans mestres de l’univers de la cocteleria. L’altra celebritat que aposta per Jocs SA és ‘Niki’ Lauda, expilot i tres vegades campió de Fòrmula 1. Lauda és la imatge del grup Novomatic, soci tecnològic a la candidatura.