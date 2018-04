El grup Partouche aclareix que és víctima d’un frau a Cannes

El grup Partouche, soci del grup Cierco en la candidatura per adquirir la llicència d’explotació del primer casino del país, va aclarir ahir en un comunicat que la justícia francesa els considera víctimes de les pràctiques il·legals que suposadament haurien realitzat dos executius d’un casino de Cannes. «Lluny de tenir res a veure amb les presumptes pràctiques il·legals dels dos empleats, el jutge que instrueix la causa ha considerat com a víctima el Groupe Partouche, que s’ha personat com a actor civil a la causa», s’explica a la nota.

La intenció de la societat és desmentir que s’hagi procedit contra el grup Partouche arran del cas, que va esclatar l’11 de març amb una intervenció policial pel presumpte delicte de blanqueig de capitals, evasió fiscal i apostes il·legals. «L’afer va agafar una volada mediàtica desproporcionada», apunta l’escrit. Poc després, el jutge va descartar els principals delictes que se’ls atribuïen i l’acusació contra els executius es va centrar en un ús indegut dels actius corporatius.