Pintat critica que DA ‘arregli’ la llei de la Funció Pública del Govern

el conseller general d’UL, Josep Pintat, es va mostrar «sorprès» i incrèdul davant del fet que Govern vulgui entrar a tràmit la nova llei de la Funció Pública amb «una sèrie d’observacions perquè el grup parlamentari de DA hi faci esmenes». Pintat feia referència al document amb una dotzena de compromisos que l’Executiu va facilitar als sindicats la setmana passada i que recull tots aquells punts que, segons es a anunciar, es canviaran del text en el període d’esmenes. «No ho entenc. Si es fan aquestes observacions per millorar la llei, no entenc per què ho recomanen i no ho canvien ells directament», va assegurar.



La crítica va arribar després de la reunió mantinguda ahir amb representants dels sindicats en el marc de les trobades que aquests darrers mantenen amb els grups parlamentaris per exposar-los els motius pels quals rebutgen la reforma. Amb tot, els integrants d’UL i Independents de la Massana encara no tenen una posició definida sobre la qüestió. «Pensàvem que la llei estava a tràmit, però hem vist que no. Pronunciar-nos ara seria temerari», va exposar Pintat, que va explicar que no serà fins que hagin pogut veure el text que no decidiran si hi fan esmenes totals o parcials. D’altra banda va recordar que «els sindicats estan molt disgustats amb el procés que s’ha seguit» i malgrat remarcar que ells no hi han estat presents considera que «potser tenen una part de raó». És per això que va reclamar que s’acabi amb les «ambigüitats».

Debat de models

Per la seva banda, el cap de Govern, Toni Martí, es va manifestar ahir sobre la voluntat anunciada pel PS i L’A de presentar una esmena a la totalitat al projecte de llei de reforma de la Llei de la Funció Pública. D’aquesta manera, va indicar que «estem a l’últim any de legislatura i es nota que és el no a tot». De la mateixa manera va remarcar que a ell li hagués agradat un debat monogràfic sobre funció pública «per veure els models alternatius».



Martí, segons recollia l’ANA, va posar en relleu que si es vol presentar una esmena a la totalitat és «per dir que el projecte (del Govern) és un mal projecte». En aquest sentit, va defensar que amb el temps es veurà que és un model «molt equilibrat» que dona «més possibilitat de promoció i de mobilitat». I va concloure que «quan es critica» un projecte «cal que se’n presenti un d’alternatiu».



Un dels portaveus dels sindicats, Gabriel Ubach, va valorar la trobada amb els consellers lauredians i massanencs assegurant que havia anat «força bé». Després d’aquesta reunió ja només els resta parlar amb DA, amb qui encara no tenen cita concertada per aquest tema.