Esteve i Mijares, millors andorrans d’eslàlom

Per altra banda, Joan Verdú pateix un esquinç d’alt grau dels lligaments lateral intern i creuat anterior després de caure en bicicleta en un tram mullat i fer un mal gest amb el genoll. La recuperació serà de vuit mesos i serà operat en un mes.

En l’eslàlom femení, Mijares ha estat segona al podi de la cursa però primera andorrana i campiona, amb un temps d’1.43,46, a 1,36 de la guanyadora, l’espanyola Mirentxu Miquel, que ha acabat la cursa amb un temps d’1.42,00. Mijares ha marcat un temps de 50,30 a la primera mànega però en la segona se’ n'ha anat als 53,06. Tercera a la cursa i segona andorrana ha estat Cande Moreno, que ha marcat un temps d’1.43,77. La tercera andorrana, i quarta a la carrera, ha estat Xènia Rodríguez, amb un temps d’1.44,25, a 2,25 de la guanyadora. També ha finalitzat la cursa Laia Robert, que ha estat 10a, a 4,90 de la vencedora. Laura Arnabat, per la seva banda no ha acabat la primera mànega.

A l’eslàlom dels Nacionals, Esteve ha guanyat la prova i per tant s'ha proclamat campió nacional amb un crono d’1.34,02. L’andorrà ha marcat el millor temps en la primera i en la segona mànega, amb 46,13 i 47,89 respectivament. Segon ha estat l’espanyol Ricard Ortega, a 2,19 i tercer al podi i segon andorrà ha estat Xavi Salvadores amb un temps d’1.36,45, a 2,43 d’Esteve. Tercer andorrà i cinquè de la cursa ha estat Robert Solsona a 3,63. Matías Vargas ha acabat vuitè, a 4,50, Pol Suárez 10è, a 5,16, Kevin Courrieu, 11è a 5,34, Lucas López,12è a 5,41, Marc Oliveras,13è a 5,47, Albert Pérez, 17è a 5,98, Nico Castro, 19è a 7,08, Pol Robert, 25è a 7,71, Xavi Cornella, 26è a 7,97, i Marcos Arguelles, 39è a 25,84. Albert Torres i Àlex Rius no han acabat la segona mànega i Joaquim Gali s'ha quedat fora a la primera.

