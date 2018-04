DA aclareix als sindicats que no hi haurà dos dies de festa setmanals

Els representants sindicals es van reunir ahir amb el grup parlamentari de DA per parlar sobre la reforma del codi de relacions laborals. Segons va explicar Ubach després de la trobada, els consellers demòcrates els van confirmar que en la llei no s’ha contemplat la petició sindical de fixar dos dies de festa setmanals per a tots els treballadors del país. «Ells fan una llei de mínims i per tant, el mínim és un dia», va exposar Ubach, que es va mostrar decebut amb aquesta posició. A més, va exposar que des de DA se’ls havia indicat que aquesta qüestió es pot corregir mitjançant acords en els convenis col·lectius. Ubach, però, va reiterar que és una figura pràcticament inexistent i que per tant, veu difícil que pugui ser una solució.



El sindicalista va manifestar que en la reunió no s’havia entrat en massa detalls i que ara estan a l’espera de poder-se estudiar en profunditat el text que està a tràmit parlamentari per comprovar què diu exactament i decidir quins passos se segueixen.